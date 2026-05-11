Više od nemačkog: Vedunia kao podrška za novi život u Austriji

Ko se tek preselio u Austriju i traži kurs nemačkog jezika u Beču, u školi nemačkog jezika Vedunia pronalazi mnogo više od gramatike. Osnivačica Đurđa Mach-Botica izgradila je ovaj edukativni centar sa jasnom vizijom: da ljudima pomogne da se istinski snađu i uklope u novo okruženje – jezički, profesionalno i društveno.

Osnivačica koja je pokazala hrabrost

Đurđa Mach-Botica osnovala je Veduniu sa jasnom idejom: da prati ljude koji su tek stigli u Austriju na njihovom putu učenja nemačkog jezika, da im olakša početak novog života i otvori nove mogućnosti.

Posebno je snažna njena lična priča. Gospođa Mach-Botica, se sa 53 godine odvažila na samostalni poslovni put – u životnom periodu u kojem mnogi misle da je za novi početak već kasno. Ona je, međutim, dokazala suprotno. Hrabrošću, odlučnošću i jasnom vizijom krenula je iznova i od temelja izgradila nešto svoje.

I sama je pre 35 godina došla u Austriju, zbog čega iz ličnog iskustva poznaje put do profesionalnog priznanja i društvenog prihvatanja.

Upravo zato njen životni put nosi snažnu poruku drugim ženama: nikada nije kasno da se počne iznova i da se veruje u sebe.

Glavno načelo Vedunie

„Jezik ne treba samo učiti, već ga treba živeti u svakodnevici“, ističe Đurđa Mach-Botica, osnivačica Vedunie.

Za ljude koji tek dolaze u Austriju, put do sigurnog znanja nemačkog jezika često je povezan sa brojnim preprekama. Ko ovde želi da izgradi život, teško može bez nemačkog jezika. Upravo tu počinje uloga Vedunie i njenih kurseva nemačkog jezika u Beču.

Ponuda kurseva i organizacija nastave

Edukativni centar Vedunia u Beču nudi individualno prilagođene kurseve nemačkog jezika uz blisku ličnu podršku. U središtu rada nalazi se jasan fokus na integraciju. Polaznici se podržavaju tako da mogu sigurnije i uspešnije da funkcionišu u austrijskoj svakodnevici i poslovnom životu.

Nivoi kurseva: od A1 do C1

Ponuda kurseva obuhvata nivoe od A1, namenjene početnicima, pa sve do C1 akademskog nivoa. U fokusu su osobe kojima nemački nije maternji jezik. To se odnosi kako na one koji žele da unaprede svoje znanje jezika, tako i na one kojima je potreban zvanično priznati dokaz o znanju nemačkog jezika za studije, posao ili boravak u Austriji.

Male grupe – intenzivno učenje

Male grupe, sa 3 do 8 polaznika, omogućavaju intenzivnu i prijatnu atmosferu za učenje. Zahvaljujući tome, predavači mogu ciljano da se posvete individualnim pitanjima i potrebama svakog polaznika. Višejezični, kvalifikovani nastavni kadar, koji i sam ima iskustvo migracije, čini učenje nemačkog jezika praktičnim, razumljivim i ličnim.

Dobro osmišljena kombinacija aktivnih metoda učenja, praktičnih sadržaja za društvenu orijentaciju i prenošenje vrednosti u skladu sa smernicama ÖIF-a, kao i redovni domaći zadaci, doprinose brzom, ali i dugoročnom uspehu u učenju.

Višejezično savetovanje i nastava

Pored nemačkog i engleskog jezika, savetovanje je dostupno i na drugim jezicima:

• bosanskom

• hrvatskom

• srpskom

Nastava se ne zadržava samo na gramatici i vokabularu. Polaznici se ciljano pripremaju za svakodnevni život, posao i aktivno učešće u društvu.

Srce škole – tim Vedunie

Tim Vedunie trenutno čini 10 visoko kvalifikovanih i višejezičnih predavača različitih nacionalnosti i starosnih grupa, od kojih svako nosi sopstveno migrantsko iskustvo. Upravo ta raznolikost predstavlja izuzetnu vrednost za školu.

Pojedini predavači imaju i dodatne kvalifikacije iz oblasti usmenog i pismenog prevođenja, socijalnog rada, pedagogije i srodnih disciplina. Zahvaljujući tome, nastava se obogaćuje teorijskim znanjem i praktičnim iskustvima iz različitih profesionalnih oblasti.

Specijalizovani moduli

Vedunia, pored osnovnih kurseva, nudi i specijalizovane module:

• konverzaciju i gramatički trening

• pripremu za ÖIF i ÖSD ispite

• kurseve nemačkog jezika vezane za određene profesije

• orijentacione kurseve o životu u Austriji

Na taj način polaznici ne stiču samo jezičku kompetenciju. Oni dobijaju i znanje o društvenim odnosima i pravilima – od kulturnih posebnosti do osnovnih normi zajedničkog života u Austriji.

Finansijska podrška i fleksibilnost

Kursevi su modularno strukturisani i počinju u redovnim intervalima. U zavisnosti od nivoa znanja jezika, zainteresovani mogu da se uključe u odgovarajući kurs u različitim terminima. Pored toga, mogu da biraju između jutarnjih, popodnevnih i večernjih kurseva, što je naročito važno za zaposlene osobe.

Moguća finansijska podrška

Mnogi kursevi mogu, pod određenim uslovima, biti finansijski podržani putem:

• ÖIF jezičkih vaučera – Austrijskog integracionog fonda

• AMS-a – Zavoda za zapošljavanje Austrije

• WAFF-a – Bečkog fonda za podršku zaposlenima

Sertifikati i zvanične saradnje

Vedunia je ÖIF sertifikovana za ispite i integracione kurseve, a priznata je i kroz wienCert.

Edukativni centar, osim toga, zvanično sarađuje sa sledećim institucijama: AMS · WAFF · MA 35 · MA 17

Samorazumevanje škole: jezik povezuje

Samorazumevanje ovog edukativnog centra je jasno: jezik treba da spaja ljude i otvara nove perspektive. Zato Vedunia stavlja akcenat na nastavu koja je praktična, motivišuća i interkulturalno usmerena.

Cilj pritom prevazilazi samo polaganje ispita. Polaznici treba pre svega da steknu sigurnost u austrijskoj svakodnevici i poslovnom životu.

Vedunia kao radno mesto

Raznovrstan rad u edukativnom centru Vedunia obuhvata širok spektar zadataka i uglavnom nudi zaposlenja na neodređeno vreme. Predavači svojim ličnim primerom služe kao uzori, zbog čega su celoživotno učenje i lični razvoj sastavni deo filozofije škole.

Proveren sistem kontinuiranog ulaganja u znanje i kvalifikacije podržan je internim i eksternim stručnim usavršavanjima.

Uz to, zaposlenima su na raspolaganju različiti benefiti i bonusi, čime se Vedunia izdvaja od drugih ustanova u obrazovnom sektoru. Škola nudi mogućnosti prakse i mentorstva za mlade stručnjake, a od strane Privredne komore ovlašćena je i za obrazovanje pripravnika kao nastavni pogon.

Kao član Erasmus programa, Vedunia aktivno učestvuje u razmeni učenika, čime dodatno jača svoju misiju i stiče posebno priznanje.

Pri izboru zaposlenih, višejezičnost i akademske kvalifikacije predstavljaju osnovne preduslove, dok su socijalne veštine od presudnog značaja: sposobnost rada u timu, solidarnost, kolegijalnost, fleksibilnost, empatija, istrajnost, kao i poštovanje prema radu, klijentima i kolegama. Upravo te osobine obezbeđuju dugoročnu i uspešnu saradnju unutar škole.

Najčešća pitanja o Veduniji – kurs nemačkog jezika u Beču

Koje kurseve nemačkog jezika nudi Vedunia u Beču?

Vedunia nudi kurseve nemačkog jezika od A1 do C1 – od početničkih kurseva do akademskog nivoa. Ponuda obuhvata i pripremu za ÖIF i ÖSD ispite, stručne jezičke kurseve, kao i orijentacione programe za život u Austriji.

Da li su kursevi u Vedunii finansijski podržani?

Da. Pod određenim uslovima, kursevi nemačkog jezika u Beču mogu se finansirati preko AMS-a, WAFF-a ili ÖIF jezičkih vaučera. Vedunia dodatno pruža individualno savetovanje o svim mogućnostima finansijske podrške.

Koliko su velike grupe na kursevima u Vedunii?

Grupe su namerno ograničene na 3 do 8 osoba. To omogućava intenzivno i individualno učenje. Svaka polaznica i svaki polaznik dobijaju dovoljno prostora za lični feedback i ciljane vežbe.

Da li je Vedunia pogodna za osobe migrantskog porekla?

Da, jer je edukativni centar posebno usmeren na ljude kojima nemački nije maternji jezik. Savetovanje je moguće i na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku – što predstavlja veliku prednost za Ex-Yu zajednicu u Beču.

Kada i gde se održavaju kursevi?

Kursevi počinju u redovnim intervalima. Pored toga, vremenski su fleksibilni: Vedunia nudi jutarnje, popodnevne i večernje kurseve. Edukativni centar nalazi se u Beču i zato je dobro dostupan i zaposlenim osobama.

Koje ispite mogu da polažem u Veduniji?

Vedunia je ÖIF sertifikovana i zato priprema polaznike za zvanične ÖIF i ÖSD ispite. Ovi ispiti su priznati za boravak, državljanstvo ili studije u Austriji.

📍 Vedunia – Lernstudio Wien

Kursevi nemačkog jezika A1–C1 | ÖIF sertifikovano | Finansijska podrška AMS & WAFF | Savetovanje na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku

Dresdner Straße 81-85

Stg.1/6.Stock/T22

A-1200 Wien

Tel.: +43 676 371 2643

Tel.: +43 1 925 43 43

E-mail: office@vedunia.at

Radno vreme kancelarije:

Pon – Čet: 9:00–17:00

Pet: 9:00–13:30

Sub: po dogovoru