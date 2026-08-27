Wiener Museum ausgeraubt: Polizei sucht dringend Zeugen

Mitten am helllichten Tag, mitten in Wien: Diebe schlugen in einem Museum zu – die Polizei sucht dringend Zeugen.

Im frühen Nachmittag des Donnerstags haben zwei bislang unbekannte Personen ein Ausstellungsstück aus einem Museum in Wien-Innere Stadt entwendet. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet und sucht nun nach Zeugen.

Vitrine eingeschlagen

Gegen 14 Uhr schlugen die Täter in dem Wiener Museum eine Glasvitrine ein und nahmen das darin befindliche Exponat mit. Über die Identität des gestohlenen Objekts sowie dessen Wert liegen derzeit keine gesicherten Informationen vor. Der laufende Museumsbetrieb blieb von dem Vorfall unberührt, Verletzte gab es keine.

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Fahndung läuft

Die Kriminalpolizei Wien nahm die Ermittlungen unmittelbar nach der Tat auf. Eine großangelegte Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des entwendeten Kunstobjekts geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 01/31310/38200 zu melden.

Eine anonyme Kontaktaufnahme ist dabei ausdrücklich möglich.