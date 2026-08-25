Senior (78) Treppe hinuntergestoßen und beraubt: Polizei fahndet

Ein Stoß von hinten, ein Sturz und ein 78-Jähriger bleibt regungslos in einer Wiener U-Bahn-Station liegen.

Die Polizei fahndet mit Fahndungsfotos nach einem Mann, der am Samstag, dem 18. Juli, gegen 7.15 Uhr in der U-Bahn-Station Margaretengürtel einen 78-jährigen Wiener überfallen haben soll. Auf den Stiegen zum U4-Bahnsteig näherte sich der Unbekannte dem Senior von hinten und stieß ihn ohne Vorwarnung. Der ältere Mann stürzte einen gesamten Treppenabsatz hinunter und blieb regungslos auf dem Boden liegen.

Raub und Flucht

Anschließend soll der Täter – ein Vollbartträger in Dreiviertelhose und schwarz-rosem Messi-T-Shirt – dem Gestürzten die Geldbörse abgenommen und die Flucht ergriffen haben. Eine Passantin entdeckte den regungslos am Boden liegenden Mann und alarmierte die Einsatzkräfte.

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Täterbeschreibung

Den Ermittlungen zufolge handelt es sich beim gesuchten Verdächtigen um einen Mann im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren, mit einer Körpergröße zwischen 165 und 175 Zentimetern und mittlerer Statur. Er hat dunkle Haare und trug zum Zeitpunkt der Tat neben dem bereits erwähnten Fußball-Leiberl eine dunkle kurze Hose sowie grau-blaue Turnschuhe.

Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen nimmt das Landeskriminalamt Wien entgegen – auch anonym – unter der Telefonnummer 01-31310-33800.