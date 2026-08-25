Schönbrunn öffnet geheimes Tor: Neuer Zugang spart Besuchern den Umweg

Ein historisches Tor, jahrelang verschlossen – jetzt öffnet das Engelstor in Wien seinen Durchgang zum Schlosspark Schönbrunn.

Nach jahrelanger Wartezeit ist an der Kennedybrücke in Wien ein historisches Tor wieder zugänglich: Das sogenannte Engelstor öffnet ab sofort seinen Durchgang zum Schönbrunner Schlosspark und ermöglicht damit einen deutlich kürzeren Weg für all jene, die das weitläufige Areal besuchen möchten. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln – U-Bahn, Straßenbahn oder Bus – nach Schönbrunn anreist, profitiert künftig von einem direkten Zugang durch das Engelstor, ohne zuvor an einer stark befahrenen Straße entlanggehen zu müssen. Barockgarten, Tiergarten und weitere Sehenswürdigkeiten des Schlossgeländes sind von dort aus bequem erreichbar.

Hinter dem Vorhaben steht eine Kooperation aus Tiergarten Schönbrunn, der Schönbrunn Group, dem KHM-Museumsverband und den Österreichischen Bundesgärten. Gerhard Schmid, Dritter Präsident des Wiener Landtags, hebt dabei das breite Engagement hervor: „Die Stadt Wien hat die Umsetzung des Projekts maßgeblich unterstützt. Dahinter steht auch das basisdemokratische Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger und ihrer Vertreterinnen und Vertreter auf kommunalpolitischer Ebene.“ Auch das Wirtschaftsministerium begrüßt die Maßnahme. Severin Gruber, Generalsekretär im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, erklärt: „Die Öffnung des Engelstores erleichtert wesentlich den Zugang für Besucherinnen und Besucher und schafft damit einen deutlichen Mehrwert für alle Institutionen am Areal Schönbrunn. Zusätzlich berücksichtigt das Projekt das historische Umfeld des UNESCO-Weltkulturerbes ‚Schloss und Gärten von Schönbrunn‘, das heuer sein 30-jähriges Jubiläum feiert.“

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Hietzings neuer Zugang

Besonders für die Bevölkerung Wien-Hietzings bedeutet die Öffnung eine spürbare Verbesserung der Alltagssituation. Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl (ÖVP) zeigt sich erfreut: „Ich freue mich sehr, dass das Engelstor nun geöffnet ist und damit ein lang ersehnter Schritt für Hietzing umgesetzt wurde. Der neue Zugang schafft kürzere und sicherere Wege zum Schlosspark und zum Tiergarten und ist damit eine echte Verbesserung.“ Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck schildert seine persönliche Motivation: „Als ich vor meiner Zeit als Tiergartendirektor lediglich als Tourist in Schönbrunn war, wunderte ich mich über den umständlichen und zum Teil auch gefährlichen Weg zum Tiergarten. Dieses Projekt anzustoßen, war mir als Direktor daher ein großes Anliegen.“

Historische Portierloge

Ergänzt wird das Ensemble durch eine neu errichtete Portierloge innerhalb der Schlossparkmauern, die von den Österreichischen Bundesgärten betreut wird. Gestalterisch orientiert sie sich an einer historischen Wachstube, die einst an gleicher Stelle stand. Architekt Georg Töpfer beschreibt die besonderen Herausforderungen des Vorhabens: „Bei der Portierloge standen wir vor der besonderen Herausforderung, ein Gebäude anhand sehr weniger historischer Grundlagen zu rekonstruieren. Im Wesentlichen dienten uns zwei historische Fotos als Ausgangspunkt für die Planung. Gleichzeitig war die neue Portierloge baurechtlich wie ein Neubau zu behandeln und musste alle heutigen Auflagen erfüllen. Entscheidend war für uns, diese Vorgaben mit dem Anspruch zu verbinden, das historische Erscheinungsbild und den Charakter des Ortes so weit wie möglich zu bewahren.“

Errichtet wurde die Loge in traditioneller Bauweise mit Ziegeln, Kalkmörtelputz und einem Holzdachstuhl, während das Innere mit moderner Infrastruktur für einen ganzjährigen Betrieb ausgestattet ist. Beim Engelstor selbst wurde zusätzlich eine Polleranlage (versenkbare Sperrpfosten) installiert, die den Durchgang für Fußgänger freigibt und gleichzeitig die Zufahrt für Einsatzfahrzeuge gewährleistet. Das Gesamtbudget des Projekts beläuft sich auf rund 650.000 Euro. Die Kosten der Polleranlage trägt vollständig die Schönbrunn Group, während sich die verbleibenden Ausgaben der Tiergarten Schönbrunn, die Schönbrunn Group und der KHM-Museumsverband teilen.