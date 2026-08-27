Einbruch in Wien: Unbekannte brechen in Asia-Lokal ein

In Wien-Meidling ist in der Nacht auf Mittwoch in ein Asia-Restaurant eingebrochen worden. Die Eingangstür des Lokals wurde beschädigt, das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei wurde am Mittwoch zu einem Geschäftslokal im Bereich der Meidlinger Hauptstraße gerufen. Wie die Pressestelle der Wiener Polizei gegenüber „Heute“ erklärte, hatte die Geschäftsführerin des Restaurants die Einsatzkräfte verständigt. Zuvor war sie vom Besitzer eines benachbarten Lokals über den Einbruch informiert worden.

LKA ermittelt gegen unbekannte Täter

Als die Polizisten am Tatort eintrafen, stellten sie eine beschädigte Eingangstür fest. Weitere Angaben zu einem möglichen Diebesgut oder zur Höhe eines entstandenen Schadens liegen in der Vorlage nicht vor.

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Das Landeskriminalamt Wien ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls in ein Geschäftslokal gegen bislang unbekannte Täter.