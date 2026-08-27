Himmelsspektakel: Mond wird zu 93 Prozent verdeckt

Wer am Freitag sehr früh aufsteht, kann über Österreich ein besonderes Himmelsschauspiel beobachten. Am 28. August kommt es zu einer partiellen Mondfinsternis, bei der rund 93 Prozent der Mondscheibe in den Schatten der Erde eintauchen.

Das Ereignis beginnt bereits in den frühen Morgenstunden. Gegen 4.34 Uhr tritt der Mond in den Kernschatten der Erde ein und wird anschließend immer stärker verdunkelt. Vollständig verschwindet er allerdings nicht: Beim Maximum befinden sich rund 93 Prozent der Mondscheibe im Erdschatten.

Dabei sind die Beobachtungsbedingungen innerhalb Österreichs unterschiedlich. Im Osten geht der Mond bereits unter, bevor die maximale Verfinsterung erreicht ist. Je weiter westlich man sich befindet, desto länger lässt sich das Himmelsschauspiel verfolgen.

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In Wien geht der Mond vorher unter

Das Maximum der Mondfinsternis wird gegen 6.13 Uhr erreicht. In Wien geht die Sonne laut den Angaben um 6.06 Uhr auf, der Mond bereits eine Minute später unter. Damit verschwindet er dort noch vor dem Höhepunkt hinter dem Horizont.

In Westösterreich sieht es besser aus. Dort geht die Sonne erst gegen 6.35 Uhr auf, der Mond folgt gegen 6.41 Uhr – und damit erst nach der maximalen Verfinsterung. Auch Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie hält das frühe Aufstehen deshalb für lohnenswert. Voraussetzung für eine gute Sicht ist allerdings ein möglichst wolkenloser Himmel.

So entsteht eine Mondfinsternis

Eine Mondfinsternis kann nur bei Vollmond auftreten. Dabei stehen Sonne, Erde und Mond nahezu auf einer Linie. Der Mond bewegt sich durch den Schatten der Erde und wird dadurch teilweise oder vollständig verdunkelt.

Bei der Finsternis am Freitag handelt es sich um eine partielle Mondfinsternis. Ein kleiner Teil der Mondscheibe bleibt also außerhalb des Kernschattens sichtbar.

Nächste Chance 2027

Die nächste von Österreich aus sichtbare Mondfinsternis findet am 20. Februar 2027 statt. Dabei handelt es sich allerdings nur um eine Halbschatten-Mondfinsternis.

Am 12. Jänner 2028 folgt wieder eine partielle Mondfinsternis. Auf eine totale Mondfinsternis, die von Wien aus während ihres gesamten totalen Verlaufs beobachtet werden kann, muss man bis zum 31. Dezember 2028 warten.