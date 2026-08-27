Der wegen Völkermords und schwerster Kriegsverbrechen verurteilte frühere bosnisch-serbische Militärchef Ratko Mladić ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren in Den Haag.

Ratko Mladić ist nach übereinstimmenden Medienberichten am Donnerstag gestorben. Der ehemalige Oberbefehlshaber der Armee der Republika Srpska verbüßte in Den Haag eine lebenslange Haftstrafe. Sein Gesundheitszustand hatte sich in den vergangenen Monaten massiv verschlechtert.

Erst wenige Tage vor seinem Tod hatte das zuständige UN-Gericht einen weiteren Antrag auf vorzeitige Freilassung abgelehnt. Seine Verteidigung wollte erreichen, dass Mladić aus humanitären Gründen in ein Krankenhaus oder eine Palliativeinrichtung nach Serbien überstellt wird.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Das Gericht verwies jedoch darauf, dass er in der Haft umfassend medizinisch und palliativ versorgt werde. Allein der Umstand, dass sich ein Verurteilter in der letzten Phase seines Lebens befinde, rechtfertige keine vorzeitige Entlassung.

Lebenslange Haft wegen Völkermords

Mladić führte während des Bosnienkrieges von 1992 bis 1995 die Armee der Republika Srpska. Das UN-Kriegsverbrechertribunal machte ihn unter anderem für den Völkermord von Srebrenica verantwortlich. Dort wurden im Juli 1995 mehr als 8.000 bosniakische Männer und Burschen ermordet.

Auch für die jahrelange Belagerung Sarajevos sowie die Verfolgung, Vertreibung und Ermordung von Zivilisten wurde Mladić verurteilt. Das Tribunal sprach 2017 eine lebenslange Haftstrafe aus. Das Urteil wurde 2021 in der Berufung bestätigt.

16 Jahre auf der Flucht

Nach dem Ende des Bosnienkrieges gelang es Mladić, sich jahrelang der internationalen Justiz zu entziehen. Insgesamt war er rund 16 Jahre auf der Flucht, bevor er im Mai 2011 im serbischen Dorf Lazarevo festgenommen und wenig später an das Tribunal in Den Haag ausgeliefert wurde.

Bis zuletzt blieb Mladić eine zutiefst polarisierende Figur. Während er international rechtskräftig als Völkermörder und Kriegsverbrecher verurteilt wurde, verehrten ihn nationalistische Kreise in Serbien und der Republika Srpska weiterhin als Helden. Seine lebenslange Strafe verbüßte er bis zu seinem Tod in Den Haag.