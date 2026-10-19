KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Arbeitsunfall

Tragödie im Weingarten: Mann stirbt nach schwerem Traktorabsturz

Tragödie im Weingarten: Mann stirbt nach schwerem Traktorabsturz
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Traktor, eine steile Böschung, ein folgenschwerer Sturz – für einen 49-jährigen Weinbau-Mitarbeiter endete der Arbeitstag tödlich.

In einem Weingarten in Brunn am Gebirge (Niederösterreich) ist ein 49-jähriger Mann bei einem Traktorunfall ums Leben gekommen. Der Verunglückte, der aus dem Bezirk St. Pölten stammte und als Angestellter eines Weinbauunternehmens tätig war, stürzte mit dem Fahrzeug rund sechs Meter eine Böschung hinab. Der Traktor kam seitlich zum Liegen und klemmte den Mann dabei ein.

Reanimation erfolglos

Nachdem Feuerwehr und Polizei am Unfallort im Bezirk Mödling eingetroffen waren, wurde der Eingeklemmte mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus seiner Lage befreit.

Alle unmittelbar eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg – der 49-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Datenschutzurteil
Urteil mit Sprengkraft: Familienvater zwingt Google vor Gericht in die Knie
| Expansionskurs
Österreichs Drogerie-Riese krempelt alles um: Was Bipa jetzt plant
| Stromausfall
Halb Innsbruck plötzlich finster – Tausende Haushalte ohne Strom
| Charity Run
Vedran und Adnan laufen für Kinder in Cazin: 25.000 Euro sind das Ziel
| Bergunfall
Mutter lässt Söhne allein auf Berg zurück – Wanderer retten Kinder
MEHR AKTUELLE NEWS