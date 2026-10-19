Tragödie im Weingarten: Mann stirbt nach schwerem Traktorabsturz

Ein Traktor, eine steile Böschung, ein folgenschwerer Sturz – für einen 49-jährigen Weinbau-Mitarbeiter endete der Arbeitstag tödlich.

In einem Weingarten in Brunn am Gebirge (Niederösterreich) ist ein 49-jähriger Mann bei einem Traktorunfall ums Leben gekommen. Der Verunglückte, der aus dem Bezirk St. Pölten stammte und als Angestellter eines Weinbauunternehmens tätig war, stürzte mit dem Fahrzeug rund sechs Meter eine Böschung hinab. Der Traktor kam seitlich zum Liegen und klemmte den Mann dabei ein.

Reanimation erfolglos

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Nachdem Feuerwehr und Polizei am Unfallort im Bezirk Mödling eingetroffen waren, wurde der Eingeklemmte mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus seiner Lage befreit.

Alle unmittelbar eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg – der 49-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.