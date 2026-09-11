Neue Umfrage: So könnte die SPÖ deutlich mehr Wähler erreichen

Ein Name sorgt in der SPÖ für Aufruhr und Umfragezahlen, die die Partei seit Jahren nicht mehr gesehen hat.

Eine aktuelle Umfrage befeuert die Spekulationen rund um eine mögliche personelle Neuaufstellung der SPÖ: Gerhard Zeiler wird dabei erneut als möglicher Nachfolger von Andreas Babler gehandelt. Während ein Führungswechsel unter dem amtierenden Parteivorsitzenden Andreas Babler derzeit als wenig realistisch gilt, hält die Diskussion über Zeilers mögliche Rolle die innerparteiliche Debatte lebendig.

Die Erhebung zeigt damit, wie groß die Diskussion über eine mögliche personelle Neuaufstellung derzeit ist. Ob ein Wechsel an der Parteispitze tatsächlich zu einem höheren Wahlergebnis führen würde, lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

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Zeilers Wählerpotenzial

Meinungsforscher Peter Hajek befragte im Auftrag von ATV und JOYN zwischen dem 7. und 10. September 2026 insgesamt 500 Wahlberechtigte online. Die Ergebnisse sind bemerkenswert: 43 Prozent der Befragten gaben an, die SPÖ mit Zeiler an der Spitze zumindest in Betracht ziehen zu wollen. Besonders ausgeprägt ist die Zustimmung erwartungsgemäß unter den aktuellen SPÖ-Wählern, von denen 86 Prozent Zeiler als Spitzenkandidaten akzeptieren würden.

Darüber hinaus zeigen sich 58 Prozent der Grün-Wähler und 48 Prozent der NEOS-Wähler offen für eine SPÖ unter seiner Führung.

Bürgerliches Lager

Trotz dieser Zahlen bleibt Zeilers Kandidatur vorerst ein theoretisches Szenario. Auch im bürgerlichen und rechten Lager zeichnet sich ein differenziertes Bild ab: 43 Prozent der ÖVP-Wähler könnten sich eine Stimmabgabe für eine SPÖ mit Zeiler vorstellen, während 52 Prozent dies dezidiert ausschließen. Selbst unter FPÖ-Wählern hält immerhin ein Viertel eine solche Option für denkbar.

Hajek fasst das Potenzial des Medienmanagers in klare Worte: „Gerhard Zeiler wäre für knapp jede zweite Wählerin und jeden zweiten Wähler in Österreich bei der Nationalratswahl 2029 eine Wahloption.“