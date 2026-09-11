Das berühmte „Revenge Dress“ von Prinzessin Diana wird versteigert

Ein Kleid, das Geschichte schrieb – jetzt wechselt Dianas legendäres „Revenge Dress“ für bis zu 300.000 Dollar den Besitzer.

Das ikonische schwarze Seidenkleid von Prinzessin Diana, das unter dem Namen „Revenge Dress“ in die Geschichte einging, soll am 9. Dezember 2026 bei Sotheby’s in New York versteigert werden.

Diana trug das von der griechischen Designerin Christina Stambolian entworfene Kleid am 29. Juni 1994 bei einem von Vanity Fair veranstalteten Benefiz-Dinner in der Serpentine Gallery in London. Ausgerechnet am selben Abend wurde eine Fernsehdokumentation ausgestrahlt, in der der damalige Prinz Charles öffentlich seine Untreue eingestand, was dem Kleid seinen bis heute bekannten Beinamen einbrachte. Zuvor hatte Diana das Stück drei Jahre lang ungetragen gelassen, da sie es für einen royalen Auftritt als zu gewagt erachtete.

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Sotheby’s versteigert Kleid

Die Versteigerung wird vom Auktionshaus Sotheby’s im Rahmen der sogenannten „Luxury Week“ durchgeführt. Der Schätzwert des Kleides liegt zwischen 150.000 und 300.000 US-Dollar. Vor dem Auktionstermin ist das Kleid im Rahmen einer weltweiten Ausstellungstour zu sehen: vom 18. bis 24. September in London, vom 1. bis 15. Oktober in Hongkong, vom 6. bis 11. November in Genf und vom 2. bis 8. Dezember in New York.

Ein Teil des erzielten Erlöses kommt der britischen NHS Lothian Charity zugute, die das Royal Edinburgh Hospital unterstützt – eine Einrichtung für spezialisierte psychiatrische Versorgung. Morgane Halimi, Mode-Chefin bei Sotheby’s, erklärte: „Es nimmt einen einzigartigen Platz in der Modegeschichte ein, weil es einen jener sehr seltenen Momente darstellt, in denen ein Kleidungsstück die Mode transzendiert und Teil der Kulturgeschichte wird.“