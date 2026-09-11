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48 Passagiere an Bord

Pkw gerät im Tunnel auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Reisebus

Pkw gerät im Tunnel auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Reisebus
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

48 Passagiere, ein Tunnel, ein Gegenfahrbahnirrtum – der Zusammenstoß auf der B178 hätte weit schlimmer enden können.

Am Donnerstag, 10. September, kam es auf der Loferer Straße (B178) bei Wörgl in einem Tunnel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Reisebus. Verletzt wurde dabei niemand.

Unfall im Tunnel

Gegen 17:25 Uhr fuhr ein 68-jähriger Österreicher mit einem Reisebus auf der B178 in Richtung Wörgl. An Bord des Busses befanden sich 48 Passagiere. Eine 78-jährige Niederländerin war mit ihrem Mann als Beifahrer im Pkw in der Gegenrichtung unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und seitlich mit dem Reisebus kollidierte.

Obwohl der Unfall im Tunnel stattfand, blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Tunnel wurde unmittelbar nach dem Vorfall in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.

Sperrung & Abschlepparbeiten

Der Tunnel blieb rund zwei Stunden gesperrt, ehe die Fahrzeuge geborgen und die Straße wieder freigegeben werden konnte.

Der Verkehr wurde in dieser Zeit über Ausweichrouten geführt.

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