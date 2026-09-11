Tödlicher Schuss: 11-Jährige soll Bruder (15) getötet haben

Ein Schuss, ein toter Teenager, eine elfjährige Verdächtige – in Oklahoma erschüttert ein Fall die Gemüter.

In Edmond, Oklahoma, wurde ein elfjähriges Mädchen von der Polizei festgenommen. Das Mädchen wurde im Zusammenhang mit dem tödlichen Schuss auf ihren Bruder festgenommen.

Am 9. September rückten Beamte der Polizei Edmond kurz nach 16 Uhr zu einem Wohnhaus aus, wo sie den 15-jährigen Bruder des Mädchens leblos vorfanden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielt sich mindestens eine weitere Person in dem Gebäude auf.

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Festnahme der Schwester

Die Mutter, die sich zum Zeitpunkt der Schüsse nicht im Haus befand, wurde von ihrer Tochter telefonisch darüber informiert, dass ihr Bruder angeschossen worden sei. In den frühen Morgenstunden des 10. September, kurz vor 01.00 Uhr, nahm die Polizei das elfjährige Mädchen fest. Sie wurde wegen Mordes zweiten Grades angeklagt und in eine Jugendhaftanstalt gebracht.

Offene Fragen

Die genauen Umstände, die zu dem Schuss geführt haben, sind nach wie vor nicht geklärt. Da Minderjährige in den Fall verwickelt sind, hat die Polizei Edmond angekündigt, keine weiteren personenbezogenen Informationen an die Öffentlichkeit weiterzugeben. In einer offiziellen Stellungnahme drückte die Behörde ihr Mitgefühl aus: „Wir erkennen an, dass dies eine herzzerreißende Situation für die betroffene Familie ist. Unsere Gedanken sind bei ihnen, während sie diesen tragischen Verlust betrauern.“