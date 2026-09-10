Vater zwang Sohn (10) auf Geschäftspartner zu schießen

Ein Kirchhof, ein Vater, eine Pistole – und mittendrin ein zehnjähriges Kind. Serbien ist fassungslos.

Ein Mann aus der Umgebung von Obrenovac hat seinen zehnjährigen Sohn dazu gezwungen, auf einen Geschäftspartner zu schießen – der Tatort: der Hof einer Dorfkirche. Der Vorfall hat die lokale Gemeinschaft tief erschüttert.

Slavko O. (44) wurde noch in der Nacht von der Polizei festgenommen. Gegen 21 Uhr hatte er im Kirchhof eines Dorfes nahe Obrenovac eine Pistole gezogen und sie seinem Sohn in die Hand gedrückt, um auf M. R. (25) zu schießen – einen Mann, mit dem er in geschäftlichem Kontakt stand. M. R. wurde dabei verletzt, befindet sich jedoch außer Lebensgefahr.

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Als mögliches Motiv gelten ungeklärte finanzielle Differenzen zwischen den beiden Männern. Das Kind wurde umgehend in Sicherheit gebracht, die Tatwaffe sichergestellt.

Priester unter Schock

Der Angriff ereignete sich in einem Moment, der für den Ort kaum unpassender hätte sein können. Ein Priester, der den Vorfall aus nächster Nähe miterlebte, stand nach eigenen Angaben unter Schock – er habe zunächst geglaubt, jemand sei gekommen, um eine Kerze anzuzünden. Die Polizei riegelte das Gelände rasch ab und sicherte die Umgebung.

Bekannter Täter

Slavko O. ist den Behörden kein Unbekannter: Sieben Vorstrafen, darunter Vergehen wegen illegalen Waffenbesitzes und Walddiebstahls, sind aktenkundig. Einer anonymen Quelle zufolge handelt es sich um einen Mann, „der seit Jahren die Polizeiakten füllt und allen Ermittlern in diesem Gebiet bestens bekannt ist.“

Gegen ihn wurde eine 48-stündige Anhaltung angeordnet. Die Staatsanwaltschaft übernahm den Fall, das Zentrum für Sozialarbeit wurde eingeschaltet, um dem betroffenen Kind die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.