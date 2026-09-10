Nabelschnurblut: Neue Wunderwaffe im Kampf gegen Tumore

Aus Nabelschnurblut gewonnene Zellen greifen Tumore gleich auf zwei Wegen an – ein Durchbruch mit großem Potenzial.

Eine neue Form der Immuntherapie könnte die Art und Weise, wie Krebs behandelt wird, grundlegend verändern. Forscherinnen und Forscher der University of California in Los Angeles (UCLA) haben spezielle T-Zellen entwickelt, die in der Lage sind, Tumore gezielt zu attackieren.

Das Forschungsteam der UCLA hat dabei sogenannte AlloESO-T-Zellen aus Stammzellen des Nabelschnurbluts gewonnen. Das Besondere an diesen Zellen liegt in ihrer doppelten Erkennungsfähigkeit: Sie verfügen sowohl über einen programmierten als auch über einen natürlichen Rezeptor, mit dem sie Krebszellen identifizieren und bekämpfen können. In Laborversuchen mit Melanom-, Eierstock- sowie Prostatakrebszellen erzielten die Zellen vielversprechende Resultate.

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Die zugrunde liegende Studie wurde am 19. August 2026 in der Fachzeitschrift Cell Reports Medicine veröffentlicht. Sie beschreibt eine skalierbare, feederfreie Plattform, mit der aus hämatopoetischen Stamm- und Vorläuferzellen des Nabelschnurbluts allogene, NY‑ESO‑1‑spezifische AlloESO‑T-Zellen erzeugt werden.

Doppelte Erkennungsfähigkeit

In Tierversuchen mit Mäusen vermehrten sich die AlloESO-T-Zellen in erheblichem Ausmaß und hielten das Tumorwachstum dauerhaft unter Kontrolle. Hinzu kommt ein weiterer entscheidender Vorteil: Das Risiko schwerwiegender Immunreaktionen ist bei dieser Methode deutlich geringer als bei herkömmlichen Ansätzen.

Laut der Publikation in Cell Reports Medicine weisen AlloESO-T-Zellen im Vergleich zu aus peripherem Blut gewonnenen TCR-T-Zellen eine einheitliche zytotoxische Phänotypisierung und eine duale Tumorerkennung über transgenen T-Zell-Rezeptor und natürliche Killerrezeptoren auf. Dabei besteht eine geringere Gefahr für Graft-versus-Host-Erkrankung und Zytokinfreisetzungssyndrom.

„Stammzellen sind undifferenziert, sie sind noch keine reifen T-Zellen mit einem bereits festgelegten Rezeptor“, erklärt Forscher Yichen Zhu. Genau diese Eigenschaft erlaubt es, den Entwicklungsprozess der Zellen präzise zu steuern. Zudem können die AlloESO-T-Zellen in großen Mengen produziert werden – und das ohne den Einsatz von Fütterzellen.

Klinische Studien ausstehend

Bislang beschränken sich die Erkenntnisse auf Zellkulturen und Mausmodelle. Ob sich die bisherigen Befunde auf den menschlichen Organismus übertragen lassen, wird erst durch klinische Studien zu klären sein.

Die internationale Ausrichtung des Forschungsvorhabens unterstreicht dabei das weitreichende Potenzial, das dieser Therapieansatz in sich trägt.