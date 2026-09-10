Roller ohne Akku gestohlen – Spur führt nach Wien

Akku raus, Lenkradsperre aktiv – und trotzdem weg. Ein Diebstahl in Langenzersdorf hinterlässt Blutspuren und offene Fragen.

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr wurde in der Friedhofstraße in Langenzersdorf ein weißer Yadea-Roller gestohlen. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt weder fahrbereit noch ungesichert: Der Besitzer hatte den Akku – wie gewohnt – mit in die Wohnung genommen, die Lenkradsperre war aktiviert. Dennoch gelang es unbekannten Tätern, den Roller zu entwenden.

Zeugen schlagen Alarm

Aufmerksame Bürger und Hinweise aus sozialen Netzwerken ermöglichten es, das gestohlene Fahrzeug kurz darauf ausfindig zu machen. Ein Mitarbeiter eines Supermarkts entdeckte den Roller, in dessen Umfeld sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Jugendliche aufhielten. Parallel dazu wurde auch ein blaues Lastenfahrzeug gestohlen; die Gruppe flüchtete anschließend über einen Waldweg.

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Gegen 19 Uhr wurden sechs Jugendliche mit zwei Mopeds gesichtet – erneut schlugen Zeugen Alarm und verständigten die Polizei.

Fahndung läuft

Die Ermittlungen führten schließlich zu einem Supermarkt-Parkplatz in der Mitterhofergasse in Wien-Floridsdorf, wo die gestohlenen Mopeds aufgefunden wurden. Den Tätern war es jedoch gelungen, zu entkommen. Neben den Fahrzeugen fehlten ein weißer Helm sowie ein Erste-Hilfe-Set.

Am Tatort sicherten die Ermittler Fingerabdrücke und eine Blutspur, die auf eine gewaltsame Manipulation der Fahrzeuge hindeuten. Die beschädigten Mopeds wurden ihren Eigentümern zurückgegeben; die Fahndung nach den Verdächtigen läuft.