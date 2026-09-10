Wien: Drei Kellerabteile aufgebrochen – Verdächtiger festgenommen

Nächtliche Geräusche aus dem Keller, ein Aufzug – und ein Mann mit einer ungewöhnlichen Beute. Wien-Favoriten erlebt eine Festnahme der besonderen Art.

In Wien-Favoriten ist in der Nacht auf Donnerstag ein 30-jähriger Mann aus der Türkei festgenommen worden, nachdem er im Verdacht steht, in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses eingebrochen zu sein.

Gegen 01.45 Uhr wurde eine Bewohnerin des Hauses durch ungewöhnliche Geräusche aus dem Keller aufgeschreckt und verständigte daraufhin die Polizei. Als die Beamten eintrafen, kam der Verdächtige gerade mit dem Aufzug aus dem Untergeschoss ins Erdgeschoss – in den Händen hielt er ausgerissene Zeitungsseiten sowie eine Menge Nüsse.

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Verdächtiger Fund

Bei der anschließenden Nachschau stellten die Polizisten fest, dass drei Kellerabteile aufgebrochen worden waren. Im Keller fanden sie zudem einen abgebrochenen Hammer sowie im Gang verstreute Nüsse und Zeitungsausschnitte, die zu jenen passten, die der Mann bei sich trug.

Darüber hinaus wurde bei ihm eine Bankomatkarte sichergestellt, die nicht auf seinen Namen ausgestellt war. Der 30-Jährige wurde festgenommen und in polizeiliche Anhaltung überstellt.

Die Ermittlungen dauern an.