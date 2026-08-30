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Schussvorfall

Suche nach Schützen: Tote und Verletzte bei Rave-Party

Suche nach Schützen: Tote und Verletzte bei Rave-Party
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

Mitten in der Nacht, mitten im Feiern – dann fallen Schüsse. Ein Rave in Aarau endet mit einem Toten und fünf Verletzten.

Bei einer Techno-Veranstaltung in Aarau (Kanton Aargau) ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem Schussvorfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Während der Party „Aarau Rave VOL. 7″ auf der Pferderennbahn im Gebiet Schachen wurden Schüsse abgefeuert – eine Person verlor dabei ihr Leben, fünf weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Der Notruf erreichte die Einsatzkräfte kurz nach 2.30 Uhr.

Großaufgebot im Einsatz

Die Kantonspolizei Aargau reagierte mit einem Großaufgebot. Neben mehreren Rettungsdiensten war auch ein Super-Puma-Helikopter der Schweizer Armee vor Ort im Einsatz. Die Situation rund um den Tatort blieb zunächst unübersichtlich – die Behörden appellierten an die Bevölkerung, das betroffene Gebiet zu meiden.

„Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft läuft“, teilte die Kantonspolizei Aargau auf der Plattform X mit. „Mögliche Motive sowie die genauen Umstände der Tat sind noch unklar“, hieß es weiter.

Aufruf an Öffentlichkeit

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich rund 3.500 Personen auf dem Veranstaltungsgelände. In einem kursierenden Video sind die chaotischen Szenen unmittelbar nach den Schüssen zu sehen. Die Polizei wandte sich mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit und bat darum, Bild- und Videomaterial als mögliche Beweismittel zur Verfügung zu stellen.

Aarau, die Hauptstadt des Kantons Aargau mit rund 23.000 Einwohnern, liegt etwa 40 Kilometer westlich von Zürich.

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