Ausflug auf Pferdemarkt endet für Kind im Rettungshubschrauber

Ein vertrautes Pferd, ein unachtsamer Moment – und plötzlich landet ein Kind im Rettungshubschrauber.

In Schöder (Bezirk Murau) ist es am Samstag zu einem schweren Unfall auf einem Pferdemarkt gekommen. Eine Neunjährige aus der Region zog sich dabei eine ernsthafte Verletzung am Unterarm zu, nachdem sie von einem Pferd gestürzt war.

Sturz ohne Sattel

Gegen 13:30 Uhr versuchte das Mädchen, auf das Pferd ihres Nachbarn zu klettern, das im Rahmen einer Ausstellung in Schöder gezeigt wurde. Das Tier war ohne Sattel angebunden und stand unter der Aufsicht seines Besitzers. Obwohl das Kind das Pferd kannte, verlor es beim selbständigen Aufstiegsversuch das Gleichgewicht und stürzte. Dabei erlitt es eine schwere Verletzung am Unterarm.

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Nach der Erstversorgung vor Ort übernahm der Rettungshubschrauber C14 den Transport des Mädchens ins Klinikum Klagenfurt.

Offene Sicherheitsfragen

Dass das Kind das Tier bereits seit Längerem kannte, verhinderte den Unfall nicht. Der Vorfall wirft Fragen zur Sicherheit bei tiergestützten Veranstaltungen auf – insbesondere hinsichtlich notwendiger Schutzmaßnahmen und der Aufsichtspflicht der Eltern.

Das Pferd war zwar angebunden und wurde vom Besitzer beobachtet, dennoch bleibt offen, welche konkreten Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld getroffen worden waren.