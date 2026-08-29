Unmögliche Zwillinge: Ein Bauch, zwei Babys, zwei verschiedene Väter

Zwillinge, zwei Väter, zwei Familien – ein Gerichtsfall in Australien zwingt das Recht, völlig neues Terrain zu betreten.

Eine Frau aus Queensland hat im November 2025 per Kaiserschnitt Zwillinge zur Welt gebracht – einen Jungen und ein Mädchen. Was den Fall außergewöhnlich macht: Die beiden Kinder stammen von unterschiedlichen Vätern. Der Junge ist das biologische Kind der Leihmutter selbst, das Mädchen hingegen das biologische Kind eines anderen Paares.

Beide Embryonen wurden im selben Zeitraum gezeugt – eines durch natürliche Empfängnis, das andere im Rahmen einer künstlichen Befruchtung.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Rechtliche Besonderheit

Der Fall beschäftigte jüngst das Familiengericht in Queensland. Im Mittelpunkt stand dabei eine rechtliche Besonderheit: Das Leihmutterschaftsrecht des Bundesstaates sieht vor, dass Kinder, die als Zwillinge geboren werden, nicht voneinander getrennt werden dürfen. Das Surrogacy Act 2010 schreibt vor, dass ein Gericht eine Elternschaftsanordnung für ein im Rahmen einer Leihmutterschaft geborenes Kind nur erlassen darf, wenn es zugleich für jedes lebende „birth sibling“ dieses Kindes eine Elternschaftsanordnung zugunsten derselben vorgesehenen Eltern erlässt.

Richterin Jody Wooldridge traf in diesem Zusammenhang eine bemerkenswerte Entscheidung: Die beiden Babys seien zwar gemeinsam ausgetragen worden, rechtlich jedoch keine Zwillinge im gesetzlichen Sinne. Sie definierte sie stattdessen als sogenannte „Schwangerschaftszwillinge“ – eine Unterscheidung, die den Weg für eine rechtlich saubere Lösung ebnete.

Altruistische Leihmutterschaft

Dem Ganzen lag eine Vereinbarung über eine altruistische Leihmutterschaft zugrunde. Das Paar, das auf eine Leihmutter angewiesen war, hatte keine Möglichkeit, auf natürlichem Weg Kinder zu bekommen – die Frau wurde ohne Gebärmutter geboren.

Beide Familien einigten sich darauf, dass die Kinder trotz der ungewöhnlichen Umstände ihrer Herkunft miteinander aufwachsen und in Kontakt bleiben sollen.