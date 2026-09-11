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Busunglück

Schwerer Reisebus-Unfall: Mehrere Menschen verletzt und tot

Schwerer Reisebus-Unfall: Mehrere Menschen verletzt und tot
(FOTO: EPA / CLAUDIO THOMA)
2 Min. Lesezeit |

Ein Reisebus, eine Bergstrecke, eine Katastrophe: In der Schweiz endet ein Ausflug für eine niederländische Gruppe tödlich.

In der Schweiz hat sich ein schweres Busunglück ereignet, bei dem mehrere Menschen ums Leben kamen und weitere verletzt wurden. Der Reisebus war mit 48 Personen besetzt; laut niederländischem Reiseverband handelte es sich bei den Passagieren um niederländische Reisende.

Ort des Geschehens

Unfall in Graubünden

Auf der Strecke zwischen Susch und Zernez im Kanton Graubünden kam es zu dem folgenschweren Unfall: Der mit 48 Personen besetzte Reisebus kollidierte mit einer Leitplanke und kippte anschließend um. Aufnahmen vom Unfallort zeigen das Fahrzeug, das nach dem Aufprall auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen war.

Der verunglückte Bus gehörte laut Medienberichten dem niederländischen Reiseveranstalter OAD. Eine Sprecherin des niederländischen Reiseverbands ANVR bestätigte, dass es sich bei den Reisenden um niederländische Kunden handelte. Die Kantonspolizei Graubünden bestätigte sowohl Todesfälle als auch Verletzungen.

Die niederländische Reisegruppe war auf einer Reise unterwegs, bei der auch ein Tagesausflug in die Schweiz auf dem Programm stand.

Rettungseinsatz läuft

Unmittelbar nach dem Unfall rückten zahlreiche Rettungskräfte an. Mehrere Ambulanzen und fünf Helikopter waren an der Unfallstelle im Einsatz, um Verletzte zu versorgen und die Bergungsarbeiten zu unterstützen. Wie viele Menschen genau ums Leben kamen und wie schwer die Verletzten betroffen sind, war zunächst nicht abschließend bekannt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sind eingeleitet.

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