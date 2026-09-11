25 Jahre nach 9/11: Die Folgen eines Tages, der die Welt veränderte

25 Jahre nach 9/11: Ein Datum, das die Welt veränderte – und dessen Folgen bis heute nachwirken.

Vor einem Vierteljahrhundert erschütterten die Terroranschläge vom 11. September 2001 die Vereinigten Staaten und mit ihnen die gesamte Welt. Bei den Anschlägen kamen 2.977 Menschen ums Leben – ein Datum, das die internationale Politik, die globale Sicherheitsarchitektur und den Alltag von Millionen Menschen bis heute prägt.

Krieg gegen Terror

Der unmittelbare politische Reflex auf die Anschläge war der von der US-Regierung ausgerufene „Krieg gegen den Terror“, der am 7. Oktober 2001 mit den US-geführten Luftangriffen auf Afghanistan begann. Trotz der gezielten Tötung von Osama bin Laden durch US-Spezialkräfte am 2. Mai 2011 in Pakistan konnte das erklärte Ziel einer dauerhaften Stabilisierung der Region nicht erreicht werden. Nach dem Abzug der internationalen Truppen übernahmen die Taliban 2021 erneut die Kontrolle über Afghanistan.

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Auch der Irak-Krieg, der im März 2003 begann, verfehlte die erhofften Ziele grundlegend. Obwohl US-Präsident George W. Bush das Ende der Hauptkampfhandlungen bereits am 1. Mai 2003 verkündete, eskalierte die Gewalt in den Folgejahren weiter. Die US-Truppen zogen erst Ende 2011 ab, kehrten jedoch später zurück. Als ein wesentliches Ergebnis dieser destabilisierten Sicherheitslage gilt der Aufstieg des Islamischen Staates, der in dem durch den Krieg entstandenen Machtvakuum an Einfluss gewann. Das Costs of War Project der Brown University schätzt die Zahl der Menschen, die durch direkte Kriegsgewalt in den Konflikten nach 9/11 getötet wurden, auf mindestens 940.000. Die Kosten dieser Kriege werden mit rund acht Billionen US-Dollar beziffert.

Innere Wunden

Im Inneren hinterließen die Anschläge ebenfalls tiefe Spuren. Das Gefangenenlager Guantanamo Bay auf Kuba, in dem Anfang 2002 die ersten Gefangenen eintrafen, wurde international zum Symbol für einen Umgang mit Terrorverdächtigen, der grundlegende Rechtsnormen in Frage stellte. Darüber hinaus kämpfen bis heute tausende Ersthelfer, Einsatzkräfte und andere Betroffene mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen. Im World Trade Center Health Program sind inzwischen mehr als 57.000 Menschen mit mindestens einer Krebserkrankung registriert.

Zum 25. Jahrestag der Anschläge fand in New York eine Gedenkfeier statt, die einmal mehr die bleibenden Wunden dieses Tages sichtbar machte.

Dass mit Zohran Mamdani erstmals ein Muslim Bürgermeister von New York City ist, verleiht dem 25. Jahrestag eine besondere politische und gesellschaftliche Dimension. Mamdani wurde am 4. November 2025 gewählt und am 1. Januar 2026 als Bürgermeister vereidigt. Er ist der erste muslimische Bürgermeister von New York City.