Schulbus stürzt 30 Meter über Klippe – Mindestens 25 Tote

Am späten Samstagnachmittag verunglückte auf dem Archipel Kap Verde ein Bus, der Kinder und Jugendliche an Bord hatte, auf dramatische Weise: Das Fahrzeug stürzte im Norden des Archipels eine rund 30 Meter hohe Klippe hinunter. Nach offiziellen Angaben wurden bei dem Unglück auf der Insel Fogo mindestens 25 Menschen getötet, darunter mehrere Kinder und Jugendliche. Der Bus brachte die Schülerinnen und Schüler von einem Ausflug in Chã das Caldeiras zurück, als er von der Straße abkam.

Schwierige Bergungsarbeiten

Der Zugang zur Unfallstelle gestaltete sich für die eingesetzten Rettungskräfte als außerordentlich schwierig. Das Gelände war für Fahrzeuge nicht direkt erreichbar, der Bus war auf Felsuntergrund aufgeprallt. Vom Zivilschutz hieß es, die Bergungsarbeiten seien unter diesen Bedingungen mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden gewesen.

Angesichts der Vielzahl an Verletzten ist nicht auszuschließen, dass die Zahl der Todesopfer noch weiter ansteigt.

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Das Unglück ereignete sich auf Kap Verde, einem Inselstaat im Atlantischen Ozean vor der westafrikanischen Küste. Der Archipel ist geprägt von steilem Gelände und kurvenreichen Straßen, die das Unfallrisiko im Straßenverkehr generell erhöhen.