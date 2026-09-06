Erste Prognose zur Wahl in Sachsen-Anhalt: AfD bei 44,5 Prozent

Sachsen-Anhalt hat gewählt – und die erste Prognose sorgt für ein politisches Ausrufezeichen mit bundesweiter Signalwirkung.

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zeichnet sich laut der 18-Uhr-Prognose der ARD ein klarer Sieg der AfD ab. Demnach kommt die Partei auf 44,5 Prozent der Stimmen und liegt damit weit vor allen anderen Parteien.



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Die Prognose stützt sich auf Nachwahlbefragungen und gibt noch kein ausgezähltes Ergebnis wieder, liefert jedoch einen belastbaren ersten Hinweis auf den Wahlausgang.

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Parteien im Vergleich

Hinter der AfD folgt die CDU mit 18,5 Prozent. Sie halbierte sich im Vergleich zur letzten Wahl 2021. Die Linke erreicht 9,5 Prozent, die Grünen 9,0 Prozent, die SPD 8,0 Prozent, das BSW 5,0 Prozent und die FDP 2,0 Prozent.

Für die FDP ist der Wahlabend ein bitterer Rückschlag: Mit gerade einmal zwei Prozent fliegen die Liberalen aus dem Landtag – und damit zugleich aus der Regierung. Die Fünfprozenthürde ist damit klar verfehlt. Gemeinsam mit den übrigen Parteien, die ebenfalls an der Hürde scheitern, landet die FDP unter den „Sonstigen“.

Die tatsächliche Wahlbeteiligung sowie die politische Stimmungslage im Land werden in weiterer Folge noch genauer ausgewertet.

Offene Regierungsfragen

Welche Konsequenzen das Wahlergebnis für die Regierungsbildung und die künftige politische Ausrichtung des Landes haben wird, bleibt vorerst offen. Bisher führte die CDU die Landesregierung in einer sogenannten Deutschland-Koalition mit SPD und FDP. Bei einem solchen Ergebnis wird eine Regierungsbildung allerdings zur Herausforderung: Alle anderen im Landtag vertretenen Parteien schließen eine Koalition mit der AfD aus.

Ebenso ungeklärt ist, wie die anderen Parteien auf den deutlichen Vorsprung der AfD reagieren werden. Ob es zu Kooperationen oder zu einer Konfrontation kommen könnte, bleibt abzuwarten.