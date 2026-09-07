Die Wähler wollen Veränderung – doch wer kann sie liefern?

Die AfD gewinnt in Sachsen-Anhalt, die FPÖ liegt in Österreichs Umfragen deutlich vorne. Dahinter steckt mehr als bloßer Protest. Viele Bürger wollen eine andere Politik. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob sie „richtig“ gewählt haben – sondern welche Parteien ihnen am Ende glaubwürdige und umsetzbare Antworten bieten können.

Eine KOSMO Analyse

43,8 Prozent für die AfD in Sachsen-Anhalt sind eine unmissverständliche Botschaft. Die Partei hat die Wahl mit großem Abstand gewonnen und 39 der 83 Mandate erreicht. Gleichzeitig reicht es nicht zur absoluten Mehrheit – die Regierungsbildung wird kompliziert.

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Es wäre allerdings falsch, das Ergebnis ausschließlich als Protestwahl abzutun. Laut infratest dimap wünschen sich 41 Prozent der Befragten ausdrücklich eine AfD-geführte Landesregierung. Die Partei profitiert von Unzufriedenheit, überzeugt einen erheblichen Teil ihrer Wähler aber auch inhaltlich.

Damit stellt sich eine Frage, die weit über Sachsen-Anhalt hinausgeht: Was erwarten Menschen eigentlich von einem politischen Denkzettel?

Viele Sorgen sind längst bekannt

Migration und Integration, Teuerung, Wirtschaft, Pensionen, Gesundheit, Energie und gesellschaftlicher Zusammenhalt beschäftigen viele Menschen. Auch Österreich liefert dafür deutliche Hinweise. Bei „ORF fragt“ bezeichneten 53 Prozent Inflation und 51 Prozent die Gesundheitsversorgung als Sorge. 63 Prozent fühlten sich von höheren Lebenshaltungskosten betroffen und 76 Prozent bewerteten die Integration von Zuwanderern als eher nicht oder gar nicht gut. Die offene Onlinebefragung mit mehr als 60.000 Teilnehmern ist allerdings nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung.

Gleichzeitig liegt die FPÖ in der jüngsten Market-Umfrage für den STANDARD bei 38 Prozent, deutlich vor ÖVP und SPÖ. Auch das zeigt: Es reicht nicht mehr, solche Ergebnisse ausschließlich mit kurzfristigem Protest zu erklären. Ein wachsender Teil der Bevölkerung hält offenbar andere politische Antworten für überzeugender als jene der bisherigen Großparteien.

Keine Partei besitzt einfache Lösungen

Das bedeutet allerdings auch nicht, dass eine bestimmte Partei automatisch die besseren Antworten besitzt. Viele der aktuellen Herausforderungen sind komplex. Bei Pensionen muss zwischen finanzieller Nachhaltigkeit und sozialer Absicherung abgewogen werden. Bei Migration zwischen Kontrolle, Integration, Arbeitsmarkt und rechtlichen Verpflichtungen. Bei Energie zwischen Preisen, Versorgungssicherheit und langfristiger Strategie. Beim Gesundheitssystem zwischen steigenden Kosten, Personalmangel und einer alternden Bevölkerung.

Diese Zielkonflikte verschwinden nicht dadurch, dass eine andere Partei regiert. AfD und FPÖ haben ihre Vorstellungen, CDU und ÖVP andere, SPD und SPÖ wiederum andere. Welche Konzepte besser funktionieren, muss im demokratischen Wettbewerb diskutiert und letztlich an ihrer Umsetzung gemessen werden.

Auch deshalb wäre es unfair, heutigen Oppositionsparteien bereits im Voraus abzusprechen, Veränderungen erreichen zu können. Genauso falsch wäre es jedoch, davon auszugehen, dass ein Regierungswechsel automatisch alle Probleme beseitigt.

Auch die Großparteien müssen sich hinterfragen

Für die etablierten Parteien sollten die aktuellen Ergebnisse deshalb vor allem Anlass zur Selbstkritik sein. Menschen wählen nicht dauerhaft andere Parteien, nur weil jemand eine besonders gute Social-Media-Kampagne betreibt. Wenn sich politische Kräfte über Jahre verändern, liegen dahinter meist tiefergehende gesellschaftliche Entwicklungen.

Vielleicht wurde manches Problem zu spät angesprochen. Vielleicht wurden Maßnahmen schlecht erklärt. Vielleicht wurden Erwartungen geweckt, die anschließend nicht erfüllt werden konnten. Und vielleicht haben Bürger teilweise auch zu wenig gehört, warum bestimmte Veränderungen Jahre brauchen oder aufgrund rechtlicher, wirtschaftlicher oder europäischer Rahmenbedingungen schwieriger sind, als sie zunächst erscheinen.

Gerade Friedrich Merz steht nach Sachsen-Anhalt deshalb unter Druck. Die AfD ist trotz seines Versprechens, sie politisch zurückzudrängen, weiter gewachsen. Gleichzeitig zeigen bundesweite Umfragen eine große Unzufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung.

Ähnliche Fragen stellen sich in Österreich für ÖVP, SPÖ und Neos. Die FPÖ liegt seit längerer Zeit deutlich vorne. Das sollte ihre politischen Konkurrenten weniger dazu verleiten, FPÖ-Wähler zu kritisieren, sondern vielmehr dazu, sich zu fragen, warum die eigenen Antworten viele Menschen derzeit offenbar weniger überzeugen.

Vielleicht geht es am Ende um Vertrauen

Die OECD sieht Vertrauen stark damit verbunden, ob Politik als verlässlich, responsiv, fair und transparent wahrgenommen wird und ob Menschen das Gefühl haben, gehört zu werden. In Österreich hatten 2025 nur 29 Prozent hohes oder zumindest moderat hohes Vertrauen in die Bundesregierung – unter dem OECD-Durchschnitt von 40 Prozent.

Vielleicht ist das die eigentliche Botschaft hinter dem Aufstieg von AfD und FPÖ. Viele Menschen wollen nicht nur andere Parteien. Sie wollen das Gefühl zurück, dass Politik ihre Probleme erkennt und nachvollziehbar erklärt, was sie dagegen tun kann.

Dafür tragen alle Parteien Verantwortung. Die bisherigen Großparteien müssen verlorenes Vertrauen zurückgewinnen und selbstkritisch auf ihre Fehler schauen. AfD und FPÖ müssen ihre politischen Vorstellungen genauso konkret erklären und sich, wenn sie Verantwortung übernehmen, an deren Ergebnissen messen lassen.

Ein Denkzettel kann politische Verhältnisse verändern. Ob daraus bessere Politik entsteht, entscheidet sich aber erst danach. Und diese Frage sollte nicht für oder gegen eine einzelne Partei gestellt werden – sondern an alle.