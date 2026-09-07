Pleite, weg, zurück: Wiens bekanntester Gastro-König Martin Ho eröffnet neuen Club

Nach Insolvenz und Schließungen meldet sich Martin Ho zurück – mit einem neuen Club mitten in Wien.

Martin Ho, der zuletzt mit der Insolvenz seiner Firma „RHC Invest GmbH“ von sich reden gemacht hatte, kehrt in die Wiener Gastronomie zurück. Über die RHC Invest GmbH wurde am 22. Jänner 2026 auf Gläubigerantrag am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet. Im Insolvenzverfahren wurden Forderungen der Gläubiger in Höhe von 3,95 Millionen Euro angemeldet, von denen 3,78 Millionen Euro anerkannt wurden.

Im neu eröffneten Lokal „Sanatorium“ in der Postgasse 2 in Wien-Innere Stadt wird Ho im Untergeschoss den „X-Club“ betreiben. Ebenfalls im selben Haus soll eine „Ay-Vy“ Sushi-Bar ihren Betrieb aufnehmen. Das „Sanatorium“ wurde am 5. September 2026 eröffnet.

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Der Gastronom war zuvor durch die Schließung seiner Lokale „Hidden Club“ und „Dots Establishment“ in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Sein neuerlicher Einstieg in die Wiener Gastroszene erfolgt nun über eine Beteiligung am „Sanatorium“, das von Jakob und Albert Trummer betrieben wird. Ho hatte seine kulinarische Erfahrung zwischenzeitlich auch international eingesetzt und ein „Ay-Vy“-Lokal in Hanoi eröffnet.

Das Sanatorium

Das „Sanatorium“ in Wien-Innere Stadt ist als Ort konzipiert, der an eine vergangene Ära der Gastlichkeit anknüpfen soll. Inspiriert von der New Yorker Barszene, legen die Betreiber nach eigenen Angaben besonderen Wert auf Atmosphäre und Erlebnis. Jakob Trummer formulierte es bei der Eröffnung so: „Im ‚Sanatorium‘ zelebrieren wir die goldene Zeit der Gastfreundschaft. Sie beginnt nicht mit einem Cocktail oder Gericht, sondern mit einer Geschichte. Unvergessliche Momente, Authentizität, echte Begegnungen und Inspiration definieren Gastgebertum und eine einzigartige Erfahrung im ‚Sanatorium‘.“

Zur Eröffnungsfeier erschienen unter anderem Oscarpreisträger Stefan Ruzowitzky, DDSG-Geschäftsführer Wolfgang Fischer sowie Daniel Serafin.

Hos Rückkehr

Hos Rückkehr in die Wiener Gastroszene wird in der BKS-Diaspora aufmerksam verfolgt.

Sein Weg zeigt, wie Unternehmer mit Migrationshintergrund auch nach wirtschaftlichen Rückschlägen im lokalen Markt wieder Fuß fassen können.