Bombendrohung legt 20 Fakultäten lahm – 19-Jähriger verhaftet

20 Fakultäten, eine E-Mail, ein 19-Jähriger: An der Uni Zagreb sorgte ein Morgen für Ausnahmezustand und weitreichende Konsequenzen.

Kurz vor neun Uhr morgens gingen an der Universität Zagreb Bombendrohungen ein – per E-Mail, verschickt an zahlreiche Adressen der Hochschule, ihrer Dienststellen sowie an die Dekanate von Fakultäten und Akademien. Betroffen waren insgesamt 20 Fakultäten. Die Drohungen enthielten neben der Ankündigung von Sprengstoff auch Hinweise auf den möglichen Einsatz von Schusswaffen.

Die Universitätsleitung bestätigte den Vorfall und informierte umgehend die Polizei. Sicherheitskräfte leiteten daraufhin umfassende Überprüfungen der betroffenen Gebäude ein. In einigen Bereichen konnte bereits Entwarnung gegeben werden, während andere Gebäude bis zum Abschluss der Kontrollen gesperrt blieben.

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Studierende und Mitarbeiter wurden aufgefordert, den Anweisungen Folge zu leisten und die Gebäude vorerst nicht zu betreten.

Die Polizei nahm einen 19-Jährigen fest, dem vorgeworfen wird, die falschen Bombendrohungen per E-Mail verschickt zu haben.

Drohung mit Folgen

Aleksandar Marsavelski, Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, ordnete den Vorfall strafrechtlich ein: Im schlimmsten Fall drohe dem 19-jährigen Tatverdächtigen eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Diese Strafandrohung ergibt sich aus dem kroatischen Kazneni zakon (Strafgesetzbuch), das für terroristische Straftaten einen Strafrahmen von drei bis fünfzehn Jahren vorsieht. Der Vorfall ereignete sich ausgerechnet am ersten Schultag des neuen Unterrichtsjahres – an den Universitäten läuft derweil noch die Herbst-Prüfungsperiode.

Die Veterinärmedizinische Fakultät stellte infolge der Drohungen ihren Patientenbetrieb im Nachmittagsdienst ein und bat um Verständnis.

Die Universitätsleitung rief zur Besonnenheit auf und empfahl, weitere offizielle Mitteilungen aufmerksam zu verfolgen.