Barbarez beruft drei Diaspora-Talente in Bosniens Nationalteam

Drei neue Namen, ein historischer Abgang – Bosniens Nationalteam erlebt einen Umbruch mit starker Diaspora-Note.

Zur kommenden Nations League erhält die Fußball-Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina gleich drei neue Gesichter: Teamchef Sergej Barbarez hat es geschafft, die Diaspora-Talente Salko Hamzic, Zinedin Smajlovic und Kenan Busuladzic für das bosnische Aufgebot zu gewinnen. Die Neuzugänge kommen zu einem symbolisch bedeutsamen Zeitpunkt – denn gleichzeitig steht das Abschiedsspiel von Edin Dzeko am 2. Oktober 2026 gegen Schweden im Nationaltrikot bevor.



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Drei neue Gesichter

Hamzic, in Salzburg geborener Torhüter und seit 1. Juli 2026 bei WSG Tirol in der österreichischen Bundesliga aktiv, wird im Kader hinter Nikola Vasilj und Martin Zlomislic die Rolle des dritten Manns im Tor übernehmen. Zwölf Einsätze in österreichischen Nachwuchsauswahlen stehen in seiner Vita.

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Smajlovic, 22 Jahre alt und in Stockholm aufgewachsen, bringt als Innenverteidiger bei Olympiakos internationale Erfahrung aus mehreren europäischen Ligen mit. Der ebenfalls aus Schweden stammende Kenan Busuladzic – geboren im südschwedischen Oskarshamn – kommt auf 36 Länderspiele für schwedische Nachwuchsteams.

Generationenwechsel eingeleitet

Für Bosnien und Herzegowina bedeutet die Verpflichtung der drei Spieler mehr als eine bloße Kadererweiterung. In den anstehenden Partien gegen Polen, Rumänien und Schweden sollen sie erstmals im bosnischen Trikot auflaufen – und damit einen Generationenwechsel einleiten, der mit Dzekos Abgang aus der Nationalmannschaft seinen symbolischen Abschluss findet.