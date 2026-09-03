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Karriereende

Bosnien-Legende hört auf: Dzeko gibt Datum für Abschied bekannt

Bosnien-Legende hört auf: Dzeko gibt Datum für Abschied bekannt
(FOTO: EPA / AMER KAJMOVIC)
2 Min. Lesezeit |

Ein letztes Mal das Trikot, ein letzter Auftritt – Edin Dzeko verabschiedet sich von der Bühne, die ihn zur Legende machte.

Edin Dzeko hat seinen Abschied aus dem bosnischen Nationalteam angekündigt. Der 40-jährige Angreifer wird am 2. Oktober gegen Schweden sein letztes Länderspiel für Bosnien-Herzegowina bestreiten. Die Entscheidung gab Dzeko am Donnerstag mit einer emotionalen Botschaft in den sozialen Medien bekannt. Die Partie findet im Rahmen der UEFA Nations League im Bilino-Polje-Stadion in Zenica statt.

Dzekos Rekordkarriere

In 151 Länderspielen traf Dzeko insgesamt 73 Mal für Bosnien-Herzegowina und ist damit sowohl Rekordnationalspieler als auch Rekordtorschütze seines Landes. Mit Bosnien-Herzegowina nahm er an den Weltmeisterschaften 2014 und 2026 teil und führte die Mannschaft zuletzt als Kapitän an. Stationen bei Manchester City, AS Roma und Inter Mailand zeugen von einer Vereinskarriere auf höchstem europäischen Niveau.

Weiter bei Schalke

Sein Abschied von der Nationalmannschaft bedeutet jedoch kein Ende seiner aktiven Laufbahn. Dzeko steht weiterhin bei Schalke 04 unter Vertrag, wo er noch für eine weitere Saison eingeplant ist.

In der vergangenen Spielzeit war er maßgeblich daran beteiligt, dass der Verein unter Trainer Miron Muslic die Meisterschaft in der 2. Bundesliga holte und damit den Aufstieg in die Bundesliga schaffte.

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