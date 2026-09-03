Kind nicht angeschnallt: BMW-Lenker flüchtet vor Polizei ins Maisfeld

Ein nicht angeschnalltes Kind fällt einer Streife auf – Sekunden später beginnt eine wilde Flucht mit Hubschrauber, Drohne und einem überraschenden Fund.

Gegen 16.20 Uhr am Mittwoch wollte die Gemeindesicherheitswache Lustenau einen grauen BMW der 3er-Reihe anhalten, weil ein Kind im Fahrzeug nicht angeschnallt war. Der 23-jährige Lenker ignorierte die Anhaltezeichen jedoch und gab Gas – Richtung Hohenems, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Auf der Flucht missachtete der Mann wiederholt Verkehrsregeln und brachte dabei andere Verkehrsteilnehmer in gefährliche Situationen, die teils ausweichen mussten, um Zusammenstöße zu verhindern. Schließlich ließ er das Fahrzeug – in dem neben ihm auch eine Frau und ein Kind saßen – an der Widnauer Straße stehen und verschwand zu Fuß in einem angrenzenden Maisfeld.

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Festnahme im Maisfeld

Zur Fahndung wurden mehrere Polizeistreifen, ein Hubschrauber sowie eine Drohne eingesetzt. Am zurückgelassenen Fahrzeug stellten die Beamten in Deutschland gestohlene Kennzeichen fest. Im Wagen wurden außerdem Cannabisharz und Kokain gefunden.

Das Maisfeld wurde von der Polizei umstellt. Eine Diensthundestreife konnte den Flüchtigen schließlich stellen und festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde der 23-Jährige in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Der 23-Jährige wird wegen zahlreicher Verwaltungsdelikte sowie wegen Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz und dem Strafgesetz angezeigt.

Die Polizei bittet Zeugen sowie insbesondere Verkehrsteilnehmer, die dem flüchtenden BMW ausweichen mussten, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau zu melden.