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Polizeieinsatz

Chaos in Wiener U6: 46-Jähriger schlägt Polizistin

Chaos in Wiener U6: 46-Jähriger schlägt Polizistin
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein aggressiver Mann sorgte in der Wiener U6 für Chaos – die Situation eskalierte bis auf die Polizeiinspektion.

Ein augenscheinlich alkoholisierter Mann hat am Mittwochvormittag in der Wiener U6-Station Währinger Straße für Unruhe gesorgt und ist schließlich von der Polizei festgenommen worden.

Aggressive Eskalation

Gegen 9.45 Uhr fiel den Beamten ein Mann auf, der Passanten durch sein auffälliges Verhalten zum Ausweichen zwang. Er kommunizierte in einer für die Polizisten nicht identifizierbaren Sprache, zeigte ein aggressives Auftreten und verweigerte die Mitwirkung bei der Identitätsfeststellung. Auf der zuständigen Polizeiinspektion steigerte sich sein Verhalten weiter: Er schlug einer Polizistin mit der Faust gegen den Oberkörper, wobei deren Body-Worn-Camera beschädigt wurde.

Der Mann hatte in der U-Bahn-Station auf den Stufen gesessen, die Beine ausgestreckt, und dabei auch Passanten verbal angegangen. Im Zuge der weiteren Amtshandlung eskalierte die Situation durch seine aggressiven Handlungen.

Anzeigen & Entlassung

Nach abgeschlossener Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass es sich um einen 46-jährigen slowakischen Staatsbürger handelt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt, jedoch auf freiem Fuß entlassen.

Zusätzlich erfolgten Anzeigen wegen Ordnungsstörung sowie Anstandsverletzung.

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KO KOSMO-Redaktion
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