Biss-Attacke in Wien: 27-Jährige völlig außer Kontrolle

Fast zwei Promille, ein verletzter Beamter, eine gebissene Polizistin – eine Nacht in Wien-Währing eskaliert rasant.

In Wien-Währing kam es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz, der durch das Verhalten einer stark alkoholisierten 27-Jährigen ausgelöst wurde.

Gegen 21.45 Uhr wurden Beamte in die Glanzinggasse gerufen. Die Frau fiel durch lautes Schreien und wildes Gestikulieren auf, woraufhin die Polizei einschritt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille.

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Angriffe auf Beamte

Im Zuge des Einsatzes schlug die 27-Jährige einem Polizisten ins Gesicht; der Beamte musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatte ein Passant die Frau auf der Straße liegend aufgefunden. Als er ihr helfen wollte, schlug sie um sich.

Noch während sie auf den Arrestantenwagen wartete, versuchte sie außerdem, Türen geparkter Fahrzeuge zu öffnen, und biss einer Polizistin in den Unterarm.

Reue nach Festnahme

Nach ihrer Festnahme, bei der die Beamten körperliche Gewalt anwenden mussten, zeigte sich die Frau reumütig. Sie räumte ein, aufgrund ihres Alkoholkonsums keine lückenlose Erinnerung an die Ereignisse zu haben.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet sie sich weiterhin in Polizeigewahrsam.

Welche rechtlichen Konsequenzen ihr drohen, ist noch nicht geklärt.