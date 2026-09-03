Bis zu 1.000 Euro: Neue Maut sorgt für heftige Kritik

Neue Mautpläne im Burgenland alarmieren die Transportbranche – und die Folgen könnten bald alle spüren.

Die geplante Einführung einer Maut auf ausgewählten burgenländischen Landesstraßen ab Jänner 2027 sorgt in der Transportbranche der Ostregion für heftige Kritik. Nach dem bisher vorgestellten Modell wären Strecken im Bereich der B16 zwischen Klingenbach und der A3, der B61a zwischen Rattersdorf und der S31 sowie die Verbindung von Schachendorf Richtung A2 betroffen. Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen waren dabei digitale Jahresvignetten zwischen rund 650 und 1.000 Euro vorgesehen. Die Wirtschaftskammer rechnet vor, dass ein regionaler Transporteur mit zehn Lkw dadurch mit zusätzlichen Kosten von bis zu 10.000 Euro pro Jahr rechnen müsste. Die Landesregierung hat nach Kritik allerdings bereits Nachbesserungen angekündigt: Die Maut soll vor allem Transit- und Ausweichverkehr treffen und heimische Betriebe möglichst nicht zusätzlich belasten.

Branche unter Druck

Die heimische Transportwirtschaft befindet sich ohnehin in einem schwierigen Fahrwasser: Steigende Energiepreise, wachsender Personalkostenaufwand und Investitionen in die Dekarbonisierung belasten die Branche bereits erheblich. Markus Fischer, Obmann für das Güterbeförderungsgewerbe Niederösterreich, lässt an seiner Haltung keinen Zweifel: „Die österreichische Transportwirtschaft steht bereits heute unter enormem wirtschaftlichem Druck.“ Eine weitere Abgabe auf Landesebene sei unter diesen Umständen nicht zu rechtfertigen. „Eine zusätzliche Maut auf Landesstraßen ist daher das völlig falsche Signal und für viele Unternehmen schlicht nicht mehr tragbar“, so Fischer.

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Regionale Folgen

Auch in Niederösterreich stößt das burgenländische Vorhaben auf wenig Gegenliebe. Die Vertreter der Transportwirtschaft in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland warnen davor, dass zusätzliche Kosten entlang der Lieferkette weitergegeben würden. Die Folgen könnten laut Wirtschaftskammer bei Baustoffen, Paketzustellungen, Produkten des täglichen Bedarfs und letztlich auch bei den Konsumenten spürbar werden.

Die Wirtschaftskammer verweist dabei auf den hohen Anteil regionaler Transporte: Nach ihren Angaben werden 82 Prozent der in Österreich transportierten Waren über Distanzen von höchstens 80 Kilometern befördert. Aus Sicht der Branchenvertreter würde eine Maut auf Landesstraßen daher besonders den regionalen Wirtschaftsverkehr treffen. Die Wirtschaftskammer fordert die burgenländische Landesregierung auf, die Pläne einer kritischen Prüfung zu unterziehen – und setzt auf wirtschaftliche Entlastung statt auf neue Kostenbelastungen.