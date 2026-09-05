Wurzeln statt Wahlheimat: Torwart-Talent wählt Bosnien statt ÖFB

Zwei Pässe, eine Entscheidung: Ein junges Torwarttalent wählt seine Zukunft und stellt sich dabei klar hinter seine Wurzeln.

Der 19-jährige Torhüter Salko Hamzic hat sich entschieden, künftig für die bosnische Nationalmannschaft aufzulaufen – und nicht für Österreich, obwohl er beide Staatsbürgerschaften besitzt. Den Ausschlag gab letztlich eine intensive Kommunikation mit dem bosnischen Verband, die ihn nach eigenen Angaben nachhaltig überzeugte.

Hamzic durchlief seine fußballerische Ausbildung in der Nachwuchsabteilung von Red Bull Salzburg, wo er bereits mit 14 Jahren in der U18 zum Einsatz kam. Für das Farmteam FC Liefering stand er bis zu seinem 17. Geburtstag in 27 Zweitligapartien zwischen den Pfosten. Im Sommer folgte der Wechsel zur WSG Tirol.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Parallel dazu war er Teil des österreichischen Nachwuchssystems: 2023 nahm er am Perspektivspielerlehrgang des ÖFB unter Teamchef Ralf Rangnick teil, für die U18 lief er dreimal auf, für die U19 neunmal. Daneben absolvierte er auch einen Nachwuchslehrgang des bosnischen Verbandes.

Klare Entscheidung

Trotz der Wertschätzung, die ihm vonseiten des ÖFB entgegengebracht wurde, fiel Hamzics Entscheidung am Ende klar aus. Die sportliche Perspektive, die ihm Bosnien-Herzegowina aufzeigte, war dabei ausschlaggebend. „Ich habe in den letzten Wochen mit dem bosnischen Nationalteam kommuniziert. Wir haben über die Zukunft gesprochen. Ehrlicherweise hat mich das schon sehr überzeugt“, erklärte Hamzic.

Auf eine konkrete Einladung reagierte er entsprechend: „Grundsätzlich habe ich Bosnien aber gesagt, dass ich gerne dabei wäre, wenn sie mich einladen.“ Dass seine Entscheidung Reaktionen hervorrufen könnte, ist ihm dabei durchaus bewusst – er betonte jedoch, dass er dazu stehe: „Mir ist bewusst, dass etwas auf mich zukommen kann. Das gehört zu diesem Schritt dazu.“

Und er stellte klar: „Es war, wie gesagt, keine Entscheidung gegen den ÖFB, sondern für Bosnien, wo ich meine Wurzeln habe.“

Kein Einzelfall

Hamzic ist damit nicht der erste Spieler mit bosnischen Wurzeln, der sich gegen eine Karriere im österreichischen Nationalteam entscheidet. Vor ihm hatten bereits Jusuf Gazibegovic und Emir Karic denselben Weg eingeschlagen.