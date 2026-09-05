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Unfall

Vor tausenden Zuschauern: Kampfjet stürzt bei Flugshow ab (VIDEO)

Vor tausenden Zuschauern: Kampfjet stürzt bei Flugshow ab (VIDEO)
FOTO: Screenshot X
2 Min. Lesezeit |

Dramatische Szenen über Tanagra: Beim Airshow-Spektakel nahe Athen endet ein Flugmanöver mit einem Absturz vor tausenden Augen.

Auf dem Luftwaffenstützpunkt Tanagra, rund 60 Kilometer nördlich von Athen, kam es während der „Athens Flying Week“ zu einem Zwischenfall, der tausende Zuschauer in Atem hielt: Eine Phantom F-4 der griechischen Luftwaffe stürzte vor den Augen des Publikums ab.

Unmittelbar nach dem Aufprall stieg eine dichte schwarze Rauchwolke über dem Absturzgelände auf. Wie die Nachrichtenagentur AP meldete, blieben alle anwesenden Zuschauer unverletzt. Die Einsatzkräfte rückten rasch an: 85 Feuerwehrleute, unterstützt von elf Löschflugzeugen sowie Hubschraubern, bekämpften das entstandene Feuer. Wie die griechische Luftwaffe mitteilte, waren die Rettungskräfte zunächst durch das Feuer behindert.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP, wurden keine Zuschauer verletzt. Zum Zustand der beiden Piloten äußerte sich die griechische Luftwaffe zunächst nicht.

Internationale Beteiligung

Die „Athens Flying Week“ ist eine jährlich stattfindende internationale Flugveranstaltung, die die Zusammenarbeit verschiedener Luftstreitkräfte in den Vordergrund stellt. Auch die deutsche Luftwaffe war mit mehreren Maschinen vertreten – darunter ein Eurofighter, ein Panavia Tornado sowie ein Airbus A400M Atlas.

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