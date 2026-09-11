Monatelang in Geiselhaft: Österreicherin kommt endlich frei

Monate des Bangens, stille Diplomatie – und nun eine Nachricht, auf die eine Familie lange gewartet hat.

Nach monatelanger Ungewissheit zeichnet sich für die Familie der entführten Österreicherin Eva Gretzmacher ein Ende des Bangens ab. Die 75-Jährige, die seit Jänner 2025 im Niger in der Gewalt von Entführern war, soll noch am Freitag freikommen. Das österreichische Außenministerium hat die bevorstehende Freilassung offiziell bestätigt.

Gretzmacher lebte zum Zeitpunkt ihrer Entführung in dem westafrikanischen Land. Nach Angaben des Außenministeriums wurde sie am 11. Jänner 2025 in der Stadt Agadez im Norden des Niger von bewaffneten Männern aus ihrem Wohnhaus entführt. Die Entführung zog für die Angehörigen der Österreicherin eine lange Phase der Ungewissheit nach sich. Über viele Monate hinweg warteten Familie und Freunde in Österreich auf belastbare Informationen über ihren Verbleib und ihren Zustand.

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Diplomatische Bemühungen

Nun, mit der angekündigten Freilassung, scheint sich diese außerordentlich belastende Zeit dem Ende zu nähern. Über die konkreten Abläufe der Verhandlungen wurden bislang keine näheren Angaben gemacht.

Das österreichische Außenministerium war nach eigenen Angaben kontinuierlich um eine diplomatische Lösung bemüht. Die für Niger zuständige Botschaft in Algerien stand nach der Entführung in engem Kontakt mit den örtlichen Behörden.

Die nun bevorstehende Rückkehr Gretzmachers legt nahe, dass diese Bemühungen letztlich Früchte getragen haben.