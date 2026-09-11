Wer ist Nedal Halil, der Mann hinter Serbiens größter heimischer Handelskette?

Vom Zahnmedizinstudenten zum Handelsmogul: Ein Jordanier schrieb in Serbien eine der unwahrscheinlichsten Erfolgsgeschichten der Wirtschaft.

Nedal Halil kam 1986 als junger Jordanier nach Serbien – mit dem Ziel, Zahnmedizin zu studieren. Was folgte, war kein Leben in der Praxis, sondern eine unternehmerische Karriere, die ihn heute zu einem der einflussreichsten Wirtschaftsakteure des Landes gemacht hat. 1992 gründete er in Zemun das Handelsunternehmen Aman, das sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem bedeutenden serbischen Handelsunternehmen entwickelte.

Konsequente Akquisitionsstrategie

Der Schlüssel zu diesem Aufstieg lag in einer konsequenten Akquisitionsstrategie. Statt organisch zu wachsen, übernahm Halil bestehende Handelssysteme – darunter SOS Marketi und Interex – und integrierte sie in sein wachsendes Netzwerk. Einen bedeutenden Expansionsschritt setzte Aman 2026 mit der Übernahme der serbischen Handelskette DIS. Die beiden Unternehmen wurden anschließend auch rechtlich zusammengeführt. Das fusionierte Unternehmen zählt nun 349 Filialen, beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 600 Millionen Euro.

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Breites Engagement

Halils unternehmerisches Engagement reicht dabei weit über den Lebensmitteleinzelhandel hinaus. Mit Green Apple NKH ist er im Obst- und Gemüsegroßhandel aktiv, mit Santa Frozen im Tiefkühlsegment. Internationale Ketten wie Delhaize oder Lidl erzielen in Serbien zwar höhere Umsätze, doch unter den Anbietern in heimischem Besitz hat sich Aman eine Spitzenposition erarbeitet – aufgebaut von einem Mann, der einst als Student ins Land kam und heute die serbische Staatsbürgerschaft besitzt.