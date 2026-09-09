Wie teuer ist Einkaufen in Serbien wirklich geworden?

Rund 26.000 Dinar pro Monat sieht die staatliche Mindest-Konsumrechnung für Lebensmittel einer Familie vor. Ein Praxistest zeigt jedoch, wie schwierig es geworden ist, mit diesem Betrag tatsächlich auszukommen.

Wie viel Geld braucht eine Familie in Serbien mindestens für Lebensmittel? Nach der Berechnung des Handelsministeriums entfallen innerhalb der sogenannten minimalen Konsumkasse rund 26.000 Dinar monatlich auf Essen.

Gedacht ist dabei nicht an Restaurantbesuche, Süßigkeiten oder Luxusprodukte, sondern an grundlegende und möglichst günstige Lebensmittel für den täglichen Bedarf.

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Rund 3.000 Dinar pro Einkauf

N1 hat die staatliche Rechnung einem Praxistest unterzogen. Um innerhalb des vorgesehenen Monatsbudgets zu bleiben, dürfte eine Familie ungefähr zweimal pro Woche einkaufen und dabei jeweils nur rund 3.000 Dinar ausgeben.

Auf dem Einkaufszettel standen deshalb hauptsächlich einfache Produkte: Brot, Milch, Joghurt, günstiger Aufschnitt, Würstel, Kartoffeln, Zwiebeln, Kraut, Äpfel, Öl, Zucker, Reis, Mehl, Bohnen und etwas Fleisch.

Budget schon beim ersten Test überschritten

Trotz der bewussten Suche nach günstigen Produkten und Aktionen landete der Einkauf am Ende bei 3.699 Dinar. Damit lag bereits ein einzelner Einkauf rund 700 Dinar über jenem Betrag, der rechnerisch zur Verfügung stehen würde.

Der Test beweist natürlich nicht, dass keine Familie mit 26.000 Dinar auskommen kann. Er zeigt allerdings, wie eng die staatliche Kalkulation angesichts der aktuellen Preise geworden ist.

Minimal bedeutet wirklich minimal

Die sogenannte minimale Konsumkasse soll kein durchschnittliches Konsumverhalten abbilden. Sie beschreibt vielmehr einen Warenkorb, der grundlegende Bedürfnisse eines Haushalts zu möglichst niedrigen Kosten abdecken soll.

Genau deshalb sorgt die Zahl von 26.000 Dinar für Diskussionen: Schon kleine Preisunterschiede, fehlende Aktionsprodukte oder zusätzliche Einkäufe können das vorgesehene Budget schnell überschreiten.

Für viele Familien dürfte sich daher eine einfache Frage stellen: Wie realistisch ist eine statistische Mindest-Konsumkasse noch, wenn selbst ein bewusst sparsamer Einkauf das vorgesehene Wochenbudget überschreitet?