Müllberge am Fluss: Droht eine Umweltkatastrophe in Serbien? (VIDEO)

Ein Fluss in Gefahr, Berge aus Müll – und ein Mann, der dafür bezahlt, dass er hinschaut.

Ein Video, das dieser Tage auf Facebook die Runde macht, sorgt in der serbischen Kleinstadt Tutin für Aufregung: Sead Sadikovic, ein Einwohner der Stadt, hat Aufnahmen veröffentlicht, die das ganze Ausmaß eines massiven Müllproblems dokumentieren – und die Frage aufwerfen, ob die zuständigen Stellen ihrer Verantwortung überhaupt nachkommen.

Die gefilmten Abfallberge befinden sich wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, unmittelbar neben dem Fluss Vidrenjak. Die Dimensionen sind beachtlich: Bis zu 70 Meter lang, stellenweise 15 Meter breit und an manchen Stellen vier Meter hoch türmt sich der Unrat auf einem Gelände, das ursprünglich als Umschlagstation für Abfälle gedacht war.

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Gefahr für Vidrenjak

Von einem geordneten Betrieb ist dort längst keine Rede mehr. „Das ist keine Umschlagstation mehr. Das wird von niemandem abtransportiert, und es interessiert niemanden, ob es abtransportiert wird oder nicht“, hält Sadikovic fest. Der Müll liegt nach seinen Angaben bereits seit geraumer Zeit an Ort und Stelle – ohne dass die Gemeindeverwaltung oder das kommunale Entsorgungsunternehmen bislang reagiert hätten.

Besonders besorgniserregend ist die Nähe des Abfalls zum Fluss Vidrenjak. Der Müll reicht beinahe bis ans Ufer, was nach Einschätzung Sadikovics eine ernsthafte Gefahr für das Gewässer und den umliegenden Boden darstellt. Eine mögliche Kontaminierung des Wassers steht im Raum – mit potenziell weitreichenden Folgen für die lokale Bevölkerung.

Dass der Vidrenjak bereits jetzt unter schwerer Belastung steht, geht aus offiziellen Planungsdokumenten hervor: Nach Angaben der Gemeinde Tutin werden ungeklärte kommunale Abwässer aus der Kanalisation direkt in den Fluss eingeleitet. Der Vidrenjak mündet anschließend in den Fluss Ibar.

Offizielle Bestätigung des Problems

Das von Sadikovic dokumentierte Problem ist den Behörden seit langem bekannt. Die Gemeinde Tutin hält in ihrem Entwicklungsplan 2022–2028 ausdrücklich fest, dass auf ihrem Gebiet gesammelter Kommunalabfall nicht nach vorgeschriebenen Standards bewirtschaftet wird, sondern auf einer unsanitären Deponie abgelagert wird und nicht gesammelter Abfall auf wilden Deponien und Müllplätzen landet.

Sadikovics Einsatz

Sein Engagement bleibt nicht ohne Konsequenzen: Sadikovic berichtet, dass ihm sein öffentliches Auftreten zunehmend Feindschaften einbringt. Zurückweichen will er dennoch nicht. „Je mehr ich mich für die Gemeinschaft und ein besseres Leben für uns alle einsetze, desto mehr Feinde habe ich. Dennoch werde ich, selbst wenn ich allein bleibe, für diese Gnade Allahs und die Schönheit kämpfen, die er uns gegeben hat“, schreibt er.