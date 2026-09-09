E-Scooter-Sturz in Österreich: 12-Jähriger in Tiefschlaf versetzt

Ein Sturz, keine Sekunde Vorwarnung – und ein 12-Jähriger kämpft nach einem E-Scooter-Unfall in NÖ um seine Gesundheit.

In Gmünd in Niederösterreich ist am Dienstag, dem 8. September, ein 12-jähriger Junge bei einem E-Scooter-Unfall schwer verletzt worden. Gegen 12.20 Uhr kam der Bub auf dem Geh- und Radweg der Emerich-Berger-Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.

Da der Junge keinen Helm trug, waren die Folgen des Sturzes besonders gravierend. Umstehende Passanten reagierten sofort und leisteten Erste Hilfe, bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen.

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In Österreich gilt seit 1. Mai 2026 für E-Scooter-Lenker bis zum vollendeten 16. Lebensjahr eine gesetzliche Helmpflicht. Der 12-Jährige hätte zum Unfallzeitpunkt also einen Helm tragen müssen.

Notarzt vor Ort

Noch an der Unfallstelle versetzte der Notarzt den Schwerverletzten in einen medizinischen Tiefschlaf. Anschließend wurde der 12-Jährige per Notarzthubschrauber in das AKH Wien geflogen, wo er weiterhin medizinisch betreut wird.

Die genauen Umstände, die zu dem Sturz geführt haben, sind noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.