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Unfall

Zehnjähriger auf E-Scooter angefahren: Fahrer flüchtet einfach

Zehnjähriger auf E-Scooter angefahren: Fahrer flüchtet einfach
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Kind auf dem E-Scooter, ein flüchtiger Fahrer – in Rankweil sucht die Polizei nach einem älteren Mann mit grauem Haar.

Ort des Geschehens

Am Samstagvormittag wurde ein zehnjähriger Junge in Rankweil (Vorarlberg) bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Gegen 10.20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Ringstraße/Schleife zu dem Vorfall. Der Bub war auf einem E-Scooter unterwegs, als ein älterer Mann mit einem braun-grauen Pkw in die Kreuzung einbog, das Kind dabei touchierte und ohne anzuhalten weiterfuhr. Der Zehnjährige zog sich dabei Verletzungen am rechten Knie zu und wurde in der Folge ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.

Fahndung läuft

Die Polizei fahndet nun nach dem unbekannten Lenker des braun-grauen Fahrzeugs, das ein Kennzeichen aus dem Bezirk Feldkirch trägt. Beschrieben wird der Gesuchte als älterer Mann mit grauem Haar und Brille. Personen, die den Unfall beobachtet haben, sowie der Fahrer selbst werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rankweil zu melden.

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KO KOSMO-Redaktion
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