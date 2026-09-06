1,7 Millionen Dosen: Österreich baut kostenloses Impfprogramm aus

Österreich impft breiter, kostenloser und gezielter und stellt dafür mehr Dosen bereit als je zuvor.

Österreich baut sein öffentliches Impfprogramm für die kommende Saison erheblich aus. Für die Grippesaison 2026/27 stehen knapp 1,7 Millionen Influenza-Impfdosen zur Verfügung, die seit 1. September von Ärzten bestellt werden können. Die Dosen sind auf drei Zielgruppen aufgeteilt: 259.000 für Kinder, 868.000 für die allgemeine Bevölkerung und 538.000 speziell für Senioren.

Kostenfreie Impfungen

Bereits seit Herbst 2024 sind Influenza-Impfungen kostenfrei erhältlich, seit 2025 gilt das auch für Impfungen gegen Gürtelrose und Pneumokokken. Die Grippeimpfung steht allen Personen ab dem vollendeten 6. Lebensmonat zur Verfügung, unabhängig von der Art der Krankenversicherung. Gesundheitsministerin Korinna Schumann unterstrich die gesundheitspolitische Tragweite der Maßnahme mit den Worten: „Impfen ist eine der größten medizinischen Errungenschaften.“

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Die Verteilung der Impfstoffe orientiert sich an der jeweiligen Bevölkerungszahl der Bundesländer. Wien hat rund 150.000 Gürtelrose-Dosen bestellt, Niederösterreich rund 170.000. Die technische Abwicklung liegt bei der Bundesbeschaffung GmbH, die den Bestellprozess über den e-Impfshop koordiniert und damit flexible Bestellmöglichkeiten für Arztpraxen sicherstellt.