Kein echter EU-Beitritt für Albanien in Sicht: Rama fordert radikalen Kurswechsel

Albaniens Premier Edi Rama rechnet nicht mehr mit einem klassischen EU-Beitritt und schlägt einen ungewöhnlichen Alternativweg vor.

Albaniens Ministerpräsident Edi Rama hat öffentlich Zweifel daran geäußert, dass sein Land bis 2027 als vollwertiges Mitglied mit Vetorecht der Europäischen Union beitreten wird. Stattdessen plädiert er für einen schrittweisen Integrationsprozess, der die Westbalkan-Staaten langfristig und ohne sofortige Vollmitgliedschaft an die EU heranführen soll.

Auf dem Forum „Intelligence on the World, Europe and Italy“ erklärte Rama im Rahmen des Panels „Agenda für Europa“, er glaube nicht, dass Albanien unter den gegenwärtigen Bedingungen einen Platz in der Union finden werde. „Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es jemals einen Platz für uns in der EU geben wird, wenn sich innerhalb der EU nichts ändert“, sagte er. Rama machte deutlich, dass er in mehreren europäischen Hauptstädten keine politische Bereitschaft sieht, die eigene Bevölkerung von einer Aufnahme Albaniens mit Vetorecht zu überzeugen.

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Tatsächlich schreiten die formellen Beitrittsverhandlungen jedoch voran: Die Europäische Union hat mit Albanien zwischen Oktober 2024 und November 2025 schrittweise Beitrittsverhandlungen in allen sechs Verhandlungsklustern aufgenommen. Seit dem 17. November 2025 sind Verhandlungen zu sämtlichen 33 Kapiteln des EU-Acquis geöffnet. Die EU-Kommission hatte den Screening-Prozess zur analytischen Prüfung des EU-Acquis mit Albanien bereits Ende 2023 abgeschlossen, womit für alle Verhandlungskluster die inhaltliche Vorprüfung der Rechtsübernahme beendet wurde.

Stufenweise Integration

Als Ausweg aus dieser Blockade setzt der albanische Premier auf ein Modell der gestuften Integration. Den Einstieg soll die Einbindung in den gemeinsamen Binnenmarkt bilden, ergänzt durch Bildungs- und Austauschprogramme – bevor eine formelle Vollmitgliedschaft überhaupt in Betracht gezogen wird. „Deshalb glaube ich, dass die schrittweise Integration der einzige Weg ist, uns in die EU zu bringen“, betonte Rama.

Ein Vetorecht sei dabei keine Voraussetzung für politischen Einfluss: „Wir brauchen kein Vetorecht, um am Tisch zu sitzen.“ Rama argumentierte, dass eine Erweiterung um zahlreiche neue Mitglieder mit vollem Stimmrecht die Handlungsfähigkeit der Union gefährden würde. Sein Modell sei daher nicht nur im Interesse der Beitrittskandidaten, sondern auch im Interesse Europas selbst.

Westbalkan im Wartestand

Die Frage der EU-Integration des Westbalkans betrifft eine Region, in der neben Albanien auch Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Kosovo seit Jahren auf eine engere Anbindung an die Union warten. Ramas Vorstoß für ein alternatives Integrationsmodell dürfte die Debatte über die Erweiterungspolitik der EU neu beleben und berührt damit auch jene Menschen, die als Teil der Diaspora zwischen ihren Herkunftsländern und dem europäischen Alltag leben.