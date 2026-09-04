Schock-Crash in Wien: Biker wird über Auto geschleudert

Ein Motorradfahrer wird durch die Luft geschleudert, landet Meter entfernt auf dem Asphalt – Wien-Floridsdorf erlebt einen Schockmoment.

Am Donnerstagabend kam es in Wien-Floridsdorf zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall. Gegen 21 Uhr prallte ein 24-jähriger Motorradfahrer in der Julius-Ficker-Straße gegen einen Mazda MX-5. Beim Aufprall traf er die Beifahrertür des Wagens, wurde durch die Kollisionswucht über das Fahrzeug katapultiert und kam mehrere Meter entfernt auf dem Straßenbelag zum Liegen.

Der junge Mann zog sich dabei Prellungen und Abschürfungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Da innere Verletzungen vor Ort nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde der Motorradfahrer immobilisiert und in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.

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Ursache ungeklärt

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht abschließend geklärt. Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang zu rekonstruieren.

Ob zu hohe Geschwindigkeit, ein Fahrfehler oder möglicherweise bauliche Gegebenheiten der Unfallstelle eine Rolle gespielt haben, ist noch offen.