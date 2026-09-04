KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Rebranding

Coca-Cola macht Wien rot: Neuer Markenauftritt am Rathausplatz

Coca-Cola macht Wien rot: Neuer Markenauftritt am Rathausplatz
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Rot war Pflicht, Prominenz war garantiert: Wien wurde zur Bühne für einen der bekanntesten Konzerne der Welt.

Coca-Cola nutzte den Wiener Rathausplatz als Bühne für die Präsentation seines neuen visuellen Markenauftritts. Am Donnerstag, dem 3. September, lud der Getränkekonzern in die dortige Summer Lounge – bei spätsommerlichem Wetter und einer Atmosphäre, die dem Anlass entsprechend in Rottönen gehalten war.

Neuer Markenauftritt

Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen der erneuerten Markenidentität. Gäste, die den roten Dresscode befolgten, hatten die Möglichkeit, Preise zu gewinnen. Die Summer Lounge bot dabei den passenden Rahmen, um die neue Optik des Unternehmens in gesellschaftlich angenehmer Umgebung zu präsentieren.

Unter den Anwesenden befanden sich auch mehrere bekannte Persönlichkeiten aus dem österreichischen Öffentlichkeitsleben. Die ehemaligen Fußballprofis Helge Payer und Peter Stoger waren ebenso vor Ort wie Sänger Lucas Fendrich sowie die Kabarettisten Ulrike Kriegler und Fifi Pissecker. Der Abend verlief in entspannter Stimmung, geprägt von Gesprächen und dem gemeinsamen Erleben des neuen Coca-Cola-Looks im Herzen Wien-Innenstadts.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Wohnungsbrand
Feuer-Chaos in Vorarlberg: Sieben Verletzte, Einsatzfahrzeuge kollidieren
| Bildungsförderung
Republika Srpska zahlt: 147.000 Schüler bekommen Geld zum Schulstart
| Trauerfeier
Abschied in Würde – Sohn bittet um Ruhe bei Mladić-Begräbnis
| Umweltskandal
33.000 Tonnen illegaler Müll: Kroatien ruft morgen Samstag zur Großdemo auf
| Arbeitsunfall
Tödlicher Arbeitsunfall in Österreich: 64-Jähriger von Zugmaschine überrollt
MEHR AKTUELLE NEWS