Coca-Cola macht Wien rot: Neuer Markenauftritt am Rathausplatz

Rot war Pflicht, Prominenz war garantiert: Wien wurde zur Bühne für einen der bekanntesten Konzerne der Welt.

Coca-Cola nutzte den Wiener Rathausplatz als Bühne für die Präsentation seines neuen visuellen Markenauftritts. Am Donnerstag, dem 3. September, lud der Getränkekonzern in die dortige Summer Lounge – bei spätsommerlichem Wetter und einer Atmosphäre, die dem Anlass entsprechend in Rottönen gehalten war.

Neuer Markenauftritt

Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen der erneuerten Markenidentität. Gäste, die den roten Dresscode befolgten, hatten die Möglichkeit, Preise zu gewinnen. Die Summer Lounge bot dabei den passenden Rahmen, um die neue Optik des Unternehmens in gesellschaftlich angenehmer Umgebung zu präsentieren.

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Unter den Anwesenden befanden sich auch mehrere bekannte Persönlichkeiten aus dem österreichischen Öffentlichkeitsleben. Die ehemaligen Fußballprofis Helge Payer und Peter Stoger waren ebenso vor Ort wie Sänger Lucas Fendrich sowie die Kabarettisten Ulrike Kriegler und Fifi Pissecker. Der Abend verlief in entspannter Stimmung, geprägt von Gesprächen und dem gemeinsamen Erleben des neuen Coca-Cola-Looks im Herzen Wien-Innenstadts.