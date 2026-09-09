Familienstreit in Wien eskaliert: Messerattacke vorgetäuscht

Zwei syrische Familien, ein Wiener Bezirk und eine Nacht, die glimpflicher endet als befürchtet – doch ein Detail sorgt für Aufsehen.

In Wien-Meidling eskalierten am Montagabend die Spannungen zwischen zwei syrischen Familien zu handfesten Auseinandersetzungen, bei denen mehrere Beteiligte verletzt wurden.

An den Vorfällen waren insgesamt 14 Personen beteiligt, die jüngsten davon erst neun Jahre alt, die ältesten 43. Die Wiener Polizei wurde zweimal alarmiert – zunächst kurz vor 19 Uhr, dann erneut um 20.10 Uhr. Fünf der Beteiligten trugen dabei leichte Verletzungen davon.

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Doppelter Polizeieinsatz

Der erste Vorfall spielte sich auf offener Straße ab, wo es zu körperlichen Übergriffen kam. Mehrere Personen wurden wegen des Verdachts auf gegenseitige Körperverletzung angezeigt. Als die Lage kurz darauf erneut eskalierte, musste die Polizei mit einem verstärkten Aufgebot einrücken. Einzelne Beteiligte behaupteten, Messer gesehen zu haben – sichergestellt werden konnten solche Waffen jedoch nicht.

Falsche Anschuldigung

Ein besonders heikler Aspekt der Ermittlungen betraf eine 15-Jährige, die angegeben hatte, mit einem Messer verletzt worden zu sein. Ein 16-Jähriger wurde daraufhin festgenommen. Im Zuge weiterer Erhebungen stellte sich jedoch heraus, dass die Jugendliche ihre Verletzungen selbst verursacht hatte. Sie wurde wegen Verleumdung angezeigt, der Jugendliche wieder auf freien Fuß gesetzt.

Nach § 297 StGB macht sich in Österreich strafbar, wer eine andere Person wissentlich falsch einer strafbaren Handlung verdächtigt und sie dadurch der Gefahr behördlicher Verfolgung aussetzt.

Im Laufe des Nachmittags stießen WEGA-Beamte (Spezialeinheit der Wiener Polizei) in einem Innenhof auf einen Teleskopschlagstock.

Die Einsatzkräfte blieben zur Absicherung der Lage vor Ort.