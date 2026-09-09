Geisterfahrer, Raser, Überholer: Neue Radarfallen in Kroatien erfassen jetzt alles

Kroatien rüstet auf: 40 neue Radargeräte, 120 Standorte und ein System, das mehr kann als nur Tempo messen.

Das Innenministerium hat eine Ausschreibung zur Erweiterung des heimischen Geschwindigkeitsüberwachungssystems veröffentlicht. Geplant ist die Anschaffung von 40 neuen stationären Radargeräten samt 120 Gehäusen, die an bis zu 120 Standorten im ganzen Land installiert werden sollen. Der geschätzte Auftragswert beläuft sich auf 2,725 Millionen Euro netto.

Zum Vergleich: Der Bundespolizei stehen laut Innenministerium derzeit rund 430 stationäre und mobile Radargeräte zur Verfügung. Zudem sind aktuell zehn stationäre Section-Control-Anlagen in Betrieb. Die geplante Erweiterung entspricht damit einem Zuwachs von etwa neun Prozent des aktuellen Gerätebestands.

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Technische Merkmale

Die neuen Geräte sind technisch auf dem neuesten Stand: Sie messen Geschwindigkeiten gleichzeitig auf mindestens drei Fahrspuren und das sowohl bei ankommenden als auch bei sich entfernenden Fahrzeugen. Auch bei Dunkelheit oder eingeschränkter Sicht bleiben sie voll einsatzfähig. Neben der reinen Geschwindigkeitsmessung sollen die Anlagen auch Geisterfahrer sowie gefährliche Überholmanöver über Sperrlinien erfassen. Ein weiteres Merkmal: Die Kennzeichenerkennung deckt sämtliche EU-Staaten ab – darunter ausdrücklich auch Serbien und Bosnien und Herzegowina.

Da mehr Gehäuse als Radargeräte vorgesehen sind, können die eigentlichen Messgeräte von Technikern zwischen den einzelnen Standorten versetzt werden. Dieser Ansatz maximiert die Überwachungswirkung bei vergleichsweise geringem Geräteaufwand.

Fristen & Bedingungen

Die Ausschreibungsfrist läuft bis zum 9. Oktober. Der künftige Auftragnehmer ist verpflichtet, die Geräte innerhalb von 120 Tagen nach Vertragsabschluss zu liefern und zu installieren. Zum Leistungsumfang zählt außerdem eine verpflichtende Schulung für mindestens 70 Polizeibeamte sowie 20 technische Mitarbeiter.

Die zugrundeliegende Rahmenvereinbarung ist auf zwei Jahre ausgelegt und sieht eine Garantiedauer von mindestens 24 Monaten vor.