17-Jähriger rast auf Arbeiter zu und verletzt ihn

Slalom um Kegel, dann Vollgas auf einen Arbeiter – eine Nacht in Innsbruck endet für einen 17-Jährigen mit Anzeige.

In der Nacht auf Mittwoch kam es in der Brunecker Straße in Innsbruck zu einem Vorfall, bei dem ein jugendlicher Autofahrer einen Arbeiter leicht verletzte. Der 17-jährige Österreicher war während laufender Bodenmarkierungsarbeiten aufgefallen, als er sein Fahrzeug in Slalommanier um aufgestellte Verkehrskegel steuerte.

Arbeiter verletzt

Gegen 00:30 Uhr beobachteten der 41-jährige Arbeiter und zwei seiner Kollegen, wie der PKW an der Kreuzung Brunecker Straße/Museumstraße wendete und erneut in ihre Richtung fuhr. Als einer der Männer versuchte, das Fahrzeug zum Stehen zu bringen, lenkte der Fahrer abrupt auf ihn zu. Der Arbeiter erlitt dabei Verletzungen an Hand und Knie. Bei dem Versuch, das Auto aufzuhalten, warf er außerdem ein Markierungshütchen gegen das Fahrzeug, wodurch zusätzlicher Sachschaden entstand.

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Rasche Ermittlung

Da die Arbeiter das Kennzeichen des PKWs notiert hatten, verlief die Ermittlung rasch: Die Polizei konnte sowohl den Zulassungsbesitzer als auch den tatsächlichen Fahrer identifizieren.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde in der Folge informiert und wird sich mit der Anzeige befassen.