Studentenjobs boomen: Nachfrage in Kroatien wächst weiter

Studenten werden auf Kroatiens Arbeitsmarkt immer gefragter. Der gesetzliche Mindestlohn liegt bei 6,56 Euro pro Stunde – für bestimmte Tätigkeiten werden mittlerweile aber bis zu 15 Euro bezahlt.

Studentenjobs in Kroatien beschränken sich längst nicht mehr auf Kellnern, Handel oder klassische Sommerjobs. Unternehmen suchen junge Arbeitskräfte mittlerweile auch in der IT, im Gesundheitsbereich, als persönliche Assistenten und für digitale Tätigkeiten.

Allein beim Studentenservice in Zagreb sind aktuell rund 1.000 Stellenangebote aktiv.

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Mindestens 6,56 Euro pro Stunde

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestvergütung für Studenten wurde Anfang 2026 auf 6,56 Euro pro Stunde erhöht. In der Praxis zahlen viele Arbeitgeber allerdings mehr. In Gastronomie und saisonalen Jobs sind häufig höhere Stundenlöhne möglich. Eine von HRT befragte Studentin in Osijek verdient beispielsweise 7,40 Euro pro Stunde.

Bis zu 15 Euro möglich

Besonders gut bezahlt werden Tätigkeiten, für die spezielle Kenntnisse oder zusätzliche Verantwortung notwendig sind. Bis zu 15 Euro pro Stunde werden laut Studentenservice Zagreb beispielsweise für Rettungsschwimmer, Tätigkeiten im IT-Bereich, Nachhilfe beziehungsweise bestimmte Assistenzaufgaben angeboten.

Auch neue Jobprofile entstehen. Unternehmen suchen Studenten beispielsweise für Videoaufnahmen für TikTok, Social Media oder digitales Marketing.

Studenten werden für Firmen wichtiger

Der Grund für die steigende Nachfrage ist auch der Arbeitskräftemangel in vielen Branchen. Studenten bieten Unternehmen eine flexible Möglichkeit, offene Stellen zumindest teilweise zu besetzen.

Für junge Menschen wiederum ermöglichen solche Jobs, einen größeren Teil ihrer Lebenshaltungskosten selbst zu finanzieren. Wer nicht mehr über die Eltern steuerlich berücksichtigt wird, kann 2026 laut HRT bis zu 12.000 Euro jährlich steuerfrei verdienen.

Damit wird Studentenarbeit in Kroatien zunehmend zu einem bedeutenden Teil des Arbeitsmarkts – und bei spezialisierten Tätigkeiten inzwischen auch finanziell deutlich attraktiver.