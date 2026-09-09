420 Katzen im Tierschutzhaus: Mars startet Spendenaktion

420 Katzen, 100 davon Babys – und täglich werden es mehr. Jetzt springt ein Großkonzern ein, um das Tierschutzhaus zu entlasten.

Im Tierschutzhaus Vösendorf werden derzeit 420 Katzen versorgt – rund 100 davon sind Baby- und Jungkatzen. Um das sogenannte Glückskatzenprojekt von Tierschutz Austria zu stärken, hat der Konzern Mars gemeinsam mit der Marke Whiskas eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Hintergrund ist die ganzjährig steigende Zahl an Kitten, die durch mildere Winterbedingungen begünstigt wird.

Spendenaktion läuft

Die Aktion läuft vom 24. August bis zum 11. Oktober 2026. Wer in diesem Zeitraum Produkte der Marken Whiskas oder Pedigree kauft, löst automatisch eine Spende von fünf Euro für das Projekt aus. Ergänzend dazu gibt es ein Gewinnspiel: Wer seinen Kassenbon auf der Aktionswebsite hochlädt, nimmt an einer Verlosung von Händlergutscheinen teil. Mit diesen Maßnahmen soll sowohl die Versorgung als auch die Vermittlung der Tiere gefördert werden – und gleichzeitig das Bewusstsein für die Problematik unkastrierter Freigängerkatzen geschärft werden.

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Ersatzeltern gesucht

Das Glückskatzenprojekt besteht seit drei Jahren und hat sich auf verwaiste Kätzchen spezialisiert, die ohne Muttertier aufgezogen werden müssen – sogenannte Flaschenkinder. „Unsere Pflegerinnen und Pfleger werden dabei regelmäßig zu Ersatzeltern, welche die kleinen Kätzchen liebevoll und mit dem nötigen Fachwissen betreuen und artgerecht aufziehen“, sagt Sabrina Scharner von Tierschutz Austria. Da die Zahl der aufzunehmenden Kitten von Jahr zu Jahr zunimmt, ist Unterstützung für das Projekt das gesamte Jahr über erforderlich.

Wer die Glückskatzen direkt fördern möchte, hat zudem die Möglichkeit, über die Website von Tierschutz Austria zu spenden. Jede erfolgreiche Vermittlung schafft im Tierheim Kapazitäten frei, sodass weiteren Tieren in Not geholfen werden kann.