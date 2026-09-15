Wien feiert Demokratie: Rund 70 Stationen in allen 23 Bezirken

Wien macht Demokratie in allen 23 Bezirken sichtbar – mit rund 70 Stationen und zahlreichen Mitmachangeboten quer durch die Stadt.

Am 15. September begeht Wien den Internationalen Tag der Demokratie – mit einem stadtweiten Programm, das demokratische Teilhabe greifbar und erlebbar machen soll. Rund 70 Demokratie-Stationen verteilen sich dabei über alle 23 Wiener Bezirke: auf Plätzen, in Parks, Innenhöfen und verschiedenen Einrichtungen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie demokratische Institutionen im Alltag gelebt und bewahrt werden können. Die Veranstaltungen finden von 9:00 bis 17:00 Uhr in allen 23 Bezirken statt.

Demokratiefest Ottakring

Den Auftakt bildete bereits am Montag ein Demokratiefest am Yppenplatz in Wien-Ottakring, das die Feierlichkeiten offiziell eröffnete. Das Fest begann am 14. September um 16:00 Uhr mit Mitmachstationen und Demokratie-Spielen, ab etwa 17:30 Uhr folgte ein Bühnenprogramm mit PCCC* und EsRAP & Friends. Auch das heutige Programm geht weit über klassische Informationsstände hinaus. Die Angebote reichen von Demokratie-Fitness und Informationsveranstaltungen über interaktive Spiele bis hin zu Rundgängen und Möglichkeiten, bei konkreten Projekten im eigenen Bezirk mitzureden. Damit soll demokratische Beteiligung möglichst unmittelbar und alltagsnah erlebbar werden.

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An den einzelnen Stationen präsentieren Organisationen und Einrichtungen ihre Arbeit und zeigen, wie demokratische Mitgestaltung im lokalen Umfeld konkret aussehen kann.